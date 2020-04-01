"Моя первая web-фотосессия в объективе @kate_kondratieva. Как вам такой формат? Какое фото нравится больше ?" - прокомментировала фотографии Вера. Подписчиков домашняя фотосессия привела в полный восторг - особых комплиментов удостоилась фигура 38-летней звезды, названная безупречной.
Вера Брежнева обновила блог откровенными кадрами на самоизоляции
Вчера, 20:06
Певица Вера Брежнева устроила пикантную фотосессию не выходя из дома.
Чтобы создать такой шедевр, как назвали фотосессию поклонники, звезде не понадобилась фотостудия и профессиональная техника для съёмки - достаточно было дома и web-камеры. Автором фотосета стала фотограф Кейт Кондратьева. В кадре Брежнева предстаёт в разных образах, однако самыми популярными, конечно, стали снимки певицы в телесном боди, создавшем эффект обнаженного тела.
"Моя первая web-фотосессия в объективе @kate_kondratieva. Как вам такой формат? Какое фото нравится больше ?" - прокомментировала фотографии Вера. Подписчиков домашняя фотосессия привела в полный восторг - особых комплиментов удостоилась фигура 38-летней звезды, названная безупречной.
"Моя первая web-фотосессия в объективе @kate_kondratieva. Как вам такой формат? Какое фото нравится больше ?" - прокомментировала фотографии Вера. Подписчиков домашняя фотосессия привела в полный восторг - особых комплиментов удостоилась фигура 38-летней звезды, названная безупречной.
← EMIN и JONY представили совместную песню "Камин" 70-летний Ричард Гир стал отцом в третий раз →
Ключевые слова: Вера Брежнева
Количество просмотров: 3 185
Количество просмотров: 3 185
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram.com
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Неузнаваемая: Кайли Дженнер появилась на улице без макияжа Модель и светская львица Кайли Дженнер нарушила карантин и вышла на улицу без капли макияжа - поклонники в шоке.
70-летний Ричард Гир стал отцом в третий раз Голливудский актер Ричард Гир празднует пополнение в семье.
Вера Брежнева обновила блог откровенными кадрами на самоизоляции Певица Вера Брежнева устроила пикантную фотосессию не выходя из дома.
Дело на 18 миллионов: на вдову Иосифа Кобзона подан иск в суд Вокруг вдовы знаменитого певца Иосифа Кобзона Нелли разгорается громкий скандал с судебным разбирательством.