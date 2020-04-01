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Вера Брежнева обновила блог откровенными кадрами на самоизоляции

Вчера, 20:06
Певица Вера Брежнева устроила пикантную фотосессию не выходя из дома.

Вера Брежнева обновила блог откровенными кадрами на самоизоляции
Чтобы создать такой шедевр, как назвали фотосессию поклонники, звезде не понадобилась фотостудия и профессиональная техника для съёмки - достаточно было дома и web-камеры. Автором фотосета стала фотограф Кейт Кондратьева. В кадре Брежнева предстаёт в разных образах, однако самыми популярными, конечно, стали снимки певицы в телесном боди, создавшем эффект обнаженного тела.

Вера Брежнева обновила блог откровенными кадрами на самоизоляции


Вера Брежнева обновила блог откровенными кадрами на самоизоляции


Вера Брежнева обновила блог откровенными кадрами на самоизоляции


"Моя первая web-фотосессия в объективе @kate_kondratieva. Как вам такой формат? Какое фото нравится больше ?" - прокомментировала фотографии Вера. Подписчиков домашняя фотосессия привела в полный восторг - особых комплиментов удостоилась фигура 38-летней звезды, названная безупречной.

Вера Брежнева обновила блог откровенными кадрами на самоизоляции


Вера Брежнева обновила блог откровенными кадрами на самоизоляции


Вера Брежнева обновила блог откровенными кадрами на самоизоляции


Вера Брежнева обновила блог откровенными кадрами на самоизоляции

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Ключевые слова: Вера Брежнева

Количество просмотров: 3 185
Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com

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