Вера Брежнева обновила блог откровенными кадрами на самоизоляции

Чтобы создать такой шедевр, как назвали фотосессию поклонники, звезде не понадобилась фотостудия и профессиональная техника для съёмки - достаточно было дома и web-камеры. Автором фотосета стала фотограф Кейт Кондратьева. В кадре Брежнева предстаёт в разных образах, однако самыми популярными, конечно, стали снимки певицы в телесном боди, создавшем эффект обнаженного тела."Моя первая web-фотосессия в объективе @kate_kondratieva. Как вам такой формат? Какое фото нравится больше ?" - прокомментировала фотографии Вера. Подписчиков домашняя фотосессия привела в полный восторг - особых комплиментов удостоилась фигура 38-летней звезды, названная безупречной.