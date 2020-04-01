Анастасия Костенко тренируется в бандаже и пищевой плёнке

Настя призналась, что "муж порадовал её велотренажером". Теперь она думает, какую же "ответочку" заказать ему."Хочу сделать ответный подарок, помогите советом. Какой можно приобрести домой эллипсоид и беговую дорожку?", - спрашивает у подписчиков Костенко.Вчера модель публиковала семейный снимок из бассейна, отмечая, что плавает каждый день."Как же я собой довольна", - поощряет себя Настя за старания.А сегодня разместила довольно пикантную фотографию из спортзала в розовом костюмчике. Короткий топ подчеркнул её пышную грудь.Костенко отметила, что на этом селфи на её теле бандаж, а под ним пищевая плёнка. Кстати, Анастасия отметила, что она всё также кормит малышек, молока меньше не стало."Перед тем, как приступить к тренировке, я проконсультировалась со всеми специалистами".Единственное, от чего Костенко пришлось отказаться со слезами, это мучное:"Питание пересмотрела, от печенек отказалась. Не знаю, писала я или нет, но в Лапино подсела на печенье «Мария» (его можно есть, но желательно, чтобы в составе не было маргарина (у Любятово мне очень понравилось) и не так, как начала я: сначала по 4 шт в день, а потом дело дошло до 1,5 упаковки. Лучше перед сном 3-4 шт с биойгуртом, а не окунать по 10 шт в чай с молоком и так несколько раз). Пришлось временно все вредное исключить, пресс хочется и сочный "персик".Ещё нахожу время на массажи, обертывания и скрабы и да, на распаренную кожу наношу гоммаж и вакуумными баночками массирую.Мне кажется, что у нас ещё есть месяц точно, чтобы привести себя в порядок духовно и физически", - поделилась Настя. Только интересно, куда она "ходит", если карантин "на дворе"?