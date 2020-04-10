«Самое время начать!»: российские музыканты и блогеры рассказали, как провести время на самоизоляции с пользой

Ничего страшного, что все тренажерные залы закрыты и нет возможности посещать салоны красоты.Теперь у всех девушек появилось больше свободного времени, а как провести его с пользой для своей внешности подскажут блоггер Валерия Чекалина (@ler_chek), певица Елена Князева (@belkarussia), рэп исполнительница Sabi Miss (@sabi_miss), певица просто Лера (@prostolera__) и музыкальный дуэт ТВОЯVINA (@tvoyavina_music)Валерия Чекалина – блоггер миллионник, более известная как Лерчек. Она не понаслышке знает, как привести свою фигуру к идеалу.Первым делом, конечно, стоит позаботиться о питании, ведь именно оно дает 80% успеха. Рацион должен быть сбалансированным . Также Лера не считает отсутствие тренажерных залов причиной, чтобы забросить тренировки, как альтернативу можно использовать круговые тренировки дома:• Присед плие- это упражнение считается изолированным, так как по минимуму задействуется передняя поверхность бедра, никто же не любит раскачанные квадрицепсы. Мы максимально ровно держим спину, не заваливаясь, попу в себя, носки развернуть в стороны.• Ягодичный мостик с утяжелением (можно взять мешок с чем-то тяжелым)• Мертвая тяга - попу назад, колени чуть присогнуты, выталкиваем с усилием• Отжимания от пола с колен или обычные• Планка 1 минута и скручиванияВсе делаем по 30 раз 3 подхода, отдых между кругами 2 минуты.Для дополнительного эффекта Лерчек рекомендует использовать скрабы и обертывания Letique несколько раз в неделю.