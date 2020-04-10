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«Самое время начать!»: российские музыканты и блогеры рассказали, как провести время на самоизоляции с пользой

10.04.20 / 16:51
Ничего страшного, что все тренажерные залы закрыты и нет возможности посещать салоны красоты.

«Самое время начать!»: российские музыканты и блогеры рассказали, как провести время на самоизоляции с пользой
Ничего страшного, что все тренажерные залы закрыты и нет возможности посещать салоны красоты.

Теперь у всех девушек появилось больше свободного времени, а как провести его с пользой для своей внешности подскажут блоггер Валерия Чекалина (@ler_chek), певица Елена Князева (@belkarussia), рэп исполнительница Sabi Miss (@sabi_miss), певица просто Лера (@prostolera__) и музыкальный дуэт ТВОЯVINA (@tvoyavina_music)

Валерия Чекалина – блоггер миллионник, более известная как Лерчек. Она не понаслышке знает, как привести свою фигуру к идеалу.

«Самое время начать!»: российские музыканты и блогеры рассказали, как провести время на самоизоляции с пользой


Первым делом, конечно, стоит позаботиться о питании, ведь именно оно дает 80% успеха. Рацион должен быть сбалансированным . Также Лера не считает отсутствие тренажерных залов причиной, чтобы забросить тренировки, как альтернативу можно использовать круговые тренировки дома:
• Присед плие- это упражнение считается изолированным, так как по минимуму задействуется передняя поверхность бедра, никто же не любит раскачанные квадрицепсы. Мы максимально ровно держим спину, не заваливаясь, попу в себя, носки развернуть в стороны.
• Ягодичный мостик с утяжелением (можно взять мешок с чем-то тяжелым)
• Мертвая тяга - попу назад, колени чуть присогнуты, выталкиваем с усилием
• Отжимания от пола с колен или обычные
• Планка 1 минута и скручивания
Все делаем по 30 раз 3 подхода, отдых между кругами 2 минуты.
Для дополнительного эффекта Лерчек рекомендует использовать скрабы и обертывания Letique несколько раз в неделю.

← #APPolonovGang выпустили новый трек

Ключевые слова: Валерия Чекалина, Елена Князева, Sabi Miss, просто Лера, ТВОЯVINA, MASHA

Количество просмотров: 2 730
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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«Самое время начать!»: российские музыканты и блогеры рассказали, как провести время на самоизоляции с пользой Ничего страшного, что все тренажерные залы закрыты и нет возможности посещать салоны красоты.
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