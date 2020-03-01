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Голая Мадонна в ванной предложила поговорить о коронавирусе

Вчера, 09:48
61-летняя Мадонна разместила в Инстаграм видео, на котором совершенно голая сидит в ванной. Вокруг разбросаны лепестки роз, играет фортепиано.

Голая Мадонна в ванной предложила поговорить о коронавирусе
Мадонна вещает о том, что как же мы теперь будем жить, где мы будем жить, каким будет этот мир, призывая всех задуматься о том, что происходит в данный момент на планете. Стоило ли говорить об этом, сидя в ванной... вопрос.



Но, видимо, Мадонна понимала, что так она привлечёт больше внимания.

Голая Мадонна в ванной предложила поговорить о коронавирусе


Голая Мадонна в ванной предложила поговорить о коронавирусе

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Ключевые слова: Мадонна

Количество просмотров: 2 249
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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