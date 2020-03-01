Голая Мадонна в ванной предложила поговорить о коронавирусе

Мадонна вещает о том, что как же мы теперь будем жить, где мы будем жить, каким будет этот мир, призывая всех задуматься о том, что происходит в данный момент на планете. Стоило ли говорить об этом, сидя в ванной... вопрос.Но, видимо, Мадонна понимала, что так она привлечёт больше внимания.