Но, видимо, Мадонна понимала, что так она привлечёт больше внимания.
Голая Мадонна в ванной предложила поговорить о коронавирусе
Вчера, 09:48
61-летняя Мадонна разместила в Инстаграм видео, на котором совершенно голая сидит в ванной. Вокруг разбросаны лепестки роз, играет фортепиано.
Мадонна вещает о том, что как же мы теперь будем жить, где мы будем жить, каким будет этот мир, призывая всех задуматься о том, что происходит в данный момент на планете. Стоило ли говорить об этом, сидя в ванной... вопрос.
Но, видимо, Мадонна понимала, что так она привлечёт больше внимания.
Но, видимо, Мадонна понимала, что так она привлечёт больше внимания.
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Ключевые слова: Мадонна
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Количество просмотров: 2 249
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: Инстаграм
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Автор фото: Инстаграм
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