Дженнифер Лопес показала фигуру в соблазнительном белом купальнике

У многих знаменитостей продолжается отпускной сезон. Исключением не стала и Джей Ло, для своего отдыха выбравшая Майами. Снимки с пляжа, на которых исполнительница позирует в потрясающем белом купальнике, за считанные часы набрали миллионы лайков. Подписчики Дженнифер в восторге от её подтянутой фигуры и идеальной кожи.Роскошный образ дополнили макияж и украшения с бриллиантами - одно из колец подарено певице её женихом Алексом Родригесом, их свадьба должна состояться в ближайшее время. Напомним, что пара обручилась весной прошлого года.Интересно, что будущий супруг не составил Лопес компанию на отдыхе. Дженнифер отдыхает вместе со своим другом и одновременно учителем по вокалу Стивом Макки.