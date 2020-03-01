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Дженнифер Лопес показала фигуру в соблазнительном белом купальнике

Вчера, 02:56
50-летняя певица, актриса и танцовщица Дженнифер Лопес блистает на новых пляжных фотографиях.

Дженнифер Лопес показала фигуру в соблазнительном белом купальнике
У многих знаменитостей продолжается отпускной сезон. Исключением не стала и Джей Ло, для своего отдыха выбравшая Майами. Снимки с пляжа, на которых исполнительница позирует в потрясающем белом купальнике, за считанные часы набрали миллионы лайков. Подписчики Дженнифер в восторге от её подтянутой фигуры и идеальной кожи.

Дженнифер Лопес показала фигуру в соблазнительном белом купальнике


Дженнифер Лопес показала фигуру в соблазнительном белом купальнике


Дженнифер Лопес показала фигуру в соблазнительном белом купальнике


Роскошный образ дополнили макияж и украшения с бриллиантами - одно из колец подарено певице её женихом Алексом Родригесом, их свадьба должна состояться в ближайшее время. Напомним, что пара обручилась весной прошлого года.

Дженнифер Лопес показала фигуру в соблазнительном белом купальнике


Интересно, что будущий супруг не составил Лопес компанию на отдыхе. Дженнифер отдыхает вместе со своим другом и одновременно учителем по вокалу Стивом Макки.

Дженнифер Лопес показала фигуру в соблазнительном белом купальнике


Дженнифер Лопес показала фигуру в соблазнительном белом купальнике


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Ключевые слова: Дженнифер Лопес

Количество просмотров: 4 563
Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com

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