Девушки группы "Фабрика" в новом составе разделись для Maxim

Саша Савельева растит сына и занимается сольной карьерой, а то означает, что на её место в коллектив пришла новенькая участница.

В редакции журнала Maxim подумали, что появление новой участницы в составе группы "Фабрика" - это отличный повод предложить девушкам раздеться и показать себя во всей красе.Напомним, в составе группы "Фабрика" 2020 года 42-летняя Ира Тонева, 29-летняя Александра Попова и новенькая 29-летняя Мария Гончарук.