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Девушки группы "Фабрика" в новом составе разделись для Maxim

Вчера, 09:52
Саша Савельева растит сына и занимается сольной карьерой, а то означает, что на её место в коллектив пришла новенькая участница.

Девушки группы "Фабрика" в новом составе разделись для Maxim
В редакции журнала Maxim подумали, что появление новой участницы в составе группы "Фабрика" - это отличный повод предложить девушкам раздеться и показать себя во всей красе.

Девушки группы "Фабрика" в новом составе разделись для Maxim


Напомним, в составе группы "Фабрика" 2020 года 42-летняя Ира Тонева, 29-летняя Александра Попова и новенькая 29-летняя Мария Гончарук.

Девушки группы "Фабрика" в новом составе разделись для Maxim

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Ключевые слова: Фабрика, Ира Тонева, Мария Гончарук, Александра Попова

Количество просмотров: 8 125
Автор: Mysha

Автор фото: журнал Maxim

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Девушки группы "Фабрика" в новом составе разделись для Maxim Саша Савельева растит сына и занимается сольной карьерой, а то означает, что на её место в коллектив пришла новенькая участница.
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