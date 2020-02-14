У Ольги Бузовой ужасно выпирают рёбра

"Я не понимаю, как танцоры всё так быстро запоминают, также как и мой хореограф не понимает, как я знаю слова всех своих песен. А мне надо и петь, и танцевать. Ну ничего, у меня есть цель - поставить для вас офигеннную программу, и я к ней иду с помощью упорных тренировок. нужно время, и скоро мы покажем вам",- воодушевлённо заявила Бузова.Поклонники же напомнили Ольге о том, что новая программа - безусловно, это круто! Но надо как-то вспомнить о еде и не пугать людей выпирающими рёбрами.