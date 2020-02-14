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У Ольги Бузовой ужасно выпирают рёбра

14.02.20 / 10:39
С королевы поп-сцены Ольги Бузовой сваливаются штаны самого маленького размера. Это видно на новом селфи, которые Ольга опубликовала, занимаясь в спортзале.

У Ольги Бузовой ужасно выпирают рёбра
"Я не понимаю, как танцоры всё так быстро запоминают, также как и мой хореограф не понимает, как я знаю слова всех своих песен. А мне надо и петь, и танцевать. Ну ничего, у меня есть цель - поставить для вас офигеннную программу, и я к ней иду с помощью упорных тренировок. нужно время, и скоро мы покажем вам",

- воодушевлённо заявила Бузова.

У Ольги Бузовой ужасно выпирают рёбра


У Ольги Бузовой ужасно выпирают рёбра


Поклонники же напомнили Ольге о том, что новая программа - безусловно, это круто! Но надо как-то вспомнить о еде и не пугать людей выпирающими рёбрами.

У Ольги Бузовой ужасно выпирают рёбра


У Ольги Бузовой ужасно выпирают рёбра


У Ольги Бузовой ужасно выпирают рёбра


У Ольги Бузовой ужасно выпирают рёбра

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Ключевые слова: Ольга Бузова

Количество просмотров: 4 017
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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