У Ольги Бузовой ужасно выпирают рёбра

С королевы поп-сцены Ольги Бузовой сваливаются штаны самого маленького размера. Это видно на новом селфи, которые Ольга опубликовала, занимаясь в спортзале.
"Я не понимаю, как танцоры всё так быстро запоминают, также как и мой хореограф не понимает, как я знаю слова всех своих песен. А мне надо и петь, и танцевать. Ну ничего, у меня есть цель - поставить для вас офигеннную программу, и я к ней иду с помощью упорных тренировок. нужно время, и скоро мы покажем вам",
- воодушевлённо заявила Бузова.
Поклонники же напомнили Ольге о том, что новая программа - безусловно, это круто! Но надо как-то вспомнить о еде и не пугать людей выпирающими рёбрами.
Ключевые слова: Ольга Бузова
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