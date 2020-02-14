Регина Тодоренко надела слишком развратные купальные трусы

Нижняя часть купального комплекта Регины Тодоренко явно может открыть то, что не следует. Тем более учитывая тот факт, что Регина совсем не стройняшка, у неё есть бока, бёдра, животик, такие трусики могут выглядеть не совсем уместно.
Но 29-летняя ведущая считает иначе. Регину совсем не смущает, что даже не фото видно, как ткань открывает лобок.
"До ушей нельзя было трусы натянуть", - все родители!",
- прокомментировала снимок Тодоренко.
Меня не столько смущает верхняя часть трусиков, сколько нижняя... А Вас?
Ключевые слова: Регина Тодоренко
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