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Регина Тодоренко надела слишком развратные купальные трусы

14.02.20 / 10:06
Нижняя часть купального комплекта Регины Тодоренко явно может открыть то, что не следует. Тем более учитывая тот факт, что Регина совсем не стройняшка, у неё есть бока, бёдра, животик, такие трусики могут выглядеть не совсем уместно.

Регина Тодоренко надела слишком развратные купальные трусы
Но 29-летняя ведущая считает иначе. Регину совсем не смущает, что даже не фото видно, как ткань открывает лобок.

Регина Тодоренко надела слишком развратные купальные трусы


"До ушей нельзя было трусы натянуть", - все родители!",

- прокомментировала снимок Тодоренко.

Меня не столько смущает верхняя часть трусиков, сколько нижняя... А Вас?

Регина Тодоренко надела слишком развратные купальные трусы

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Ключевые слова: Регина Тодоренко

Количество просмотров: 2 678
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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