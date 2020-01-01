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Фотограф Елена Галицына раскрыла главные секреты здоровья и бодрости

Вчера, 18:44
Елена Галицына решила поделиться со своими читателями главными секретами красоты и рассказала, что является главными источниками женской энергии.

Фотограф Елена Галицына раскрыла главные секреты здоровья и бодрости
"Мне приходит очень много писем и личных сообщений с просьбами поделиться секретами ухода за собой. Поэтому я буду периодически рассказывать о том, что практикую сама, и что приносит реальную пользу.

Фотограф Елена Галицына раскрыла главные секреты здоровья и бодрости


Для критиков скажу сразу, это мое личное отношение к спорту, здоровью и питанию, основанное на большом опыте. В детстве мне поставили диагноз: врожденный порок сердца. Когда мне было лет десять, меня отвезли на операцию, но я сбежала из больницы. Маме посоветовали строго следить за мной и лишить меня любых физических нагрузок.

Фотограф Елена Галицына раскрыла главные секреты здоровья и бодрости


Но врачи не учли один важный момент - в моей душе живет Маугли. Я родилась в Полесье, среди лесов и болот, поэтому я с самых юных лет привыкла доверяться природным инстинктам и безграничной родительской любви, а не каким-то правилам, навязанным мне со стороны.

Фотограф Елена Галицына раскрыла главные секреты здоровья и бодрости


Несмотря на жёсткие ограничения и страшные прогнозы врачей, я просыпалась за два часа до школы, шла на школьный стадион и бегала, пока все спали.

Фотограф Елена Галицына раскрыла главные секреты здоровья и бодрости


А днём, на уроках физкультуры, сидела с довольной улыбкой и с удивлением наблюдала за теми, кому просто лень, имея все физические возможности, заниматься своим телом, своим здоровьем.

Итак, с чего нам начать? Возьмите две фотографии: где вы выглядели идеально на каком-то этапе жизни, и реальное фото, сделанное на протяжении последних нескольких месяцев. Когда я смотрю на картинку, где нравлюсь себе, то понятно, что выглядеть так возможно. Только то что находится в постоянном движении способно развиваться. Примите для себя осознанное решение изменить жизнь к лучшему, и... Начинайте двигаться! Не спеша, без перегрузок, и, главное, в удовольствие. Да, по началу придется себя заставлять. Но важно, чтобы ни в коем случае это не переросло в насилие над собой. Если слишком тяжело заставить себя сделать даже самые элементарные упражнения, то просто задумайтесь - какой станет ваша жизнь без движения. И о том, какой она может стать, когда вы приложите минимальное усилие.

Фотограф Елена Галицына раскрыла главные секреты здоровья и бодрости


Конечно, у всех своя мотивация. Лично для меня самое главное это оторваться от земли, преодолеть гравитацию. И бег дарит такую возможность - оказаться в фазе полёта, когда обе ноги находятся в воздухе и твоё тело абсолютно расслаблено. И чем больше общее время полёта, тем тело сильнее и идеальнее.

Фотограф Елена Галицына раскрыла главные секреты здоровья и бодрости


Люди способны на гораздо большее, чем привыкли думать. И каждый из нас может преодолеть себя, свои комплексы, и сделать шаг к здоровому будущему и долгой счастливой жизни. Время - наш важнейший и невосполнимый ресурс. Поэтому чем раньше вы задумаетесь о себе и своем здоровье, тем лучше для вас и для всех, кто вас окружает!".

Фотограф Елена Галицына раскрыла главные секреты здоровья и бодрости

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Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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