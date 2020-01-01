Стоит отметить, что у Даши есть муж, её коллега по группе Виктор Поплеев, который нисколько не против, чтобы его "горячая" супруга размещала такие эротические снимки.
Певица Даша Шейк из группы RASA восхитила фотографией в нижнем белье
Вчера, 18:13
Красотка Даша Шейк произвела фурор, не так давно снявшись обнажённой для мужского журнала Maxim.
А теперь Даша разместила в своём Инстаграм очень пикантный снимок в красном нижнем белье. Селфи набрало невероятно много лайков, а фанаты просят в следующий раз держать камеру чуть подальше и не обрезать самое главное.
Стоит отметить, что у Даши есть муж, её коллега по группе Виктор Поплеев, который нисколько не против, чтобы его "горячая" супруга размещала такие эротические снимки.
Стоит отметить, что у Даши есть муж, её коллега по группе Виктор Поплеев, который нисколько не против, чтобы его "горячая" супруга размещала такие эротические снимки.
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Ключевые слова: Даша Шейк
Количество просмотров: 1 586
Количество просмотров: 1 586
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: Инстаграм
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Автор фото: Инстаграм
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