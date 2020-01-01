Певица Даша Шейк из группы RASA восхитила фотографией в нижнем белье

А теперь Даша разместила в своём Инстаграм очень пикантный снимок в красном нижнем белье. Селфи набрало невероятно много лайков, а фанаты просят в следующий раз держать камеру чуть подальше и не обрезать самое главное.Стоит отметить, что у Даши есть муж, её коллега по группе Виктор Поплеев, который нисколько не против, чтобы его "горячая" супруга размещала такие эротические снимки.