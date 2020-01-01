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Певица Даша Шейк из группы RASA восхитила фотографией в нижнем белье

Вчера, 18:13
Красотка Даша Шейк произвела фурор, не так давно снявшись обнажённой для мужского журнала Maxim.

Певица Даша Шейк из группы RASA восхитила фотографией в нижнем белье

А теперь Даша разместила в своём Инстаграм очень пикантный снимок в красном нижнем белье. Селфи набрало невероятно много лайков, а фанаты просят в следующий раз держать камеру чуть подальше и не обрезать самое главное.

Певица Даша Шейк из группы RASA восхитила фотографией в нижнем белье


Стоит отметить, что у Даши есть муж, её коллега по группе Виктор Поплеев, который нисколько не против, чтобы его "горячая" супруга размещала такие эротические снимки.

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Ключевые слова: Даша Шейк

Количество просмотров: 1 586
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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