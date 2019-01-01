Певица Адель похудела на 45 килограммов

Серьезные изменения во внешности 31-летней певицы её преданные поклонники начали замечать ещё несколько месяцев назад. Выяснилось, что после развода с супругом Адель решила похудеть и выбрала для этого диету, а не спортзал, так как не любит тренировки. В итоге, результату диеты могут позавидовать женщины, часами занимающиеся на тренажерах и всё равно не добивающиеся такого эффекта - звезда сбросила 45 килограмм!В основе её рациона были фрукты, листовая капуста, гречка, зеленый чай, оливковое масло, финики, грецкие орехи, горький шоколад, зелень. На фото с поклонницей во время отдыха на Карибах певицу едва можно узнать - от привычного всем "пухлого" образа не осталось и следа. Адель признается, что такая масштабная потеря веса стала для безумным, но безусловно положительным опытом в жизни.