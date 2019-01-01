В основе её рациона были фрукты, листовая капуста, гречка, зеленый чай, оливковое масло, финики, грецкие орехи, горький шоколад, зелень. На фото с поклонницей во время отдыха на Карибах певицу едва можно узнать - от привычного всем "пухлого" образа не осталось и следа. Адель признается, что такая масштабная потеря веса стала для безумным, но безусловно положительным опытом в жизни.
Певица Адель похудела на 45 килограммов
Вчера, 21:53
Британская исполнительница Адель преобразилась после избавления от десятков лишних кило.
Серьезные изменения во внешности 31-летней певицы её преданные поклонники начали замечать ещё несколько месяцев назад. Выяснилось, что после развода с супругом Адель решила похудеть и выбрала для этого диету, а не спортзал, так как не любит тренировки. В итоге, результату диеты могут позавидовать женщины, часами занимающиеся на тренажерах и всё равно не добивающиеся такого эффекта - звезда сбросила 45 килограмм!
В основе её рациона были фрукты, листовая капуста, гречка, зеленый чай, оливковое масло, финики, грецкие орехи, горький шоколад, зелень. На фото с поклонницей во время отдыха на Карибах певицу едва можно узнать - от привычного всем "пухлого" образа не осталось и следа. Адель признается, что такая масштабная потеря веса стала для безумным, но безусловно положительным опытом в жизни.
В основе её рациона были фрукты, листовая капуста, гречка, зеленый чай, оливковое масло, финики, грецкие орехи, горький шоколад, зелень. На фото с поклонницей во время отдыха на Карибах певицу едва можно узнать - от привычного всем "пухлого" образа не осталось и следа. Адель признается, что такая масштабная потеря веса стала для безумным, но безусловно положительным опытом в жизни.
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Ключевые слова: Адель
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Количество просмотров: 1 560
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com, albawaba.com
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Автор фото: instagram.com, albawaba.com
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