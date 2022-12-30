Отец новой девушки Леонардо ДиКаприо прокомментировал роман дочери

Среди девушек, которым западные издания приписывают романы с 48-летним голливудским холостяком Леонардо ДиКаприо, наметилась неожиданная тенденция - слухи об их отношениях с актёром комментируют отцы "новоиспечённых" невест. Сначала на сообщения о романе ДиКаприо с моделью Джиджи Хадид отреагировал отец Джиджи, сказав, что его дочь и ДиКаприо просто хорошие друзья. Теперь эту своеобразную "эстафету" принял отец модели и актрисы Виктории Ламас, в романе с которой Лео заподозрили на минувшей неделе. Фотографы запечатлели актёра и модель на выходе из популярного клуба в Лос-Анджелесе, затем они вместе сели в машину ДиКаприо.Лоренцо Ламас в свежем интервью для New York Post заявил, что между его дочерью Викторией и Леонардо нет никаких романтических отношений. Он признался, что Виктория действительно является давней поклонницей актёра и симпатизирует ему, но это совсем не означает серьёзных отношений. Более того, Лоренцо рассказал, что его дочь была очень расстроена, узнав, что в СМИ разгоняется информация, которая не соответствует действительности: "По словам моей дочери, они впервые познакомились в ноябре. Она огорчилась, прочитав слухи о романе и испытывает неловкость от того, что эти же новости прочитает Леонардо".Тем не менее хоть и поступило опровержение романа, это вовсе не значит, что отношений между актёром и моделью в принципе не может быть в будущем. К тому же, 25-летний возраст Виктории это "позволяет" - по негласной и неоднократно подтверждённой традиции, ДиКаприо встречается только с теми девушками, которым ещё не исполнилось 27 лет.