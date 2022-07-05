Новый молодой друг Насти Волочковой чувствует себя у неё в гостях, как дома

Накануне Анастасия Волочкова представила своего нового друга.Она с упоением демонстрировала свои покатушки на авто с неким молодым человеком по имени Хан.В присущей ей манере Настя одновременно называла его хорошим другом, но всеми своими действиями пыталась показать, что он больше, чем друг.Ну, а сегодня Настя уже показывает прямо семейные посиделки, где Хан лежит у неё под пледом.Так вот, этот молодой человек не водитель, как подумали некоторые, а юрист и генеральный директор фирмы. Похоже, что у него с Настей какие-то деловые отношения, которые она тут же решила, пусть даже и для видимости, трансформировать в любовные. Кстати, у Хана есть девушка.И стоит напомнить, что несмотря на огромное количество романов. Анастасия Волочкова официально замужем так и не была.Правда, она один раз она устроила показательную церемонию с Игорем Вдовиным, но и тогда официального бракосочетания в ЗАГСе не было.