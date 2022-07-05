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Новый молодой друг Насти Волочковой чувствует себя у неё в гостях, как дома

Вчера, 12:46
Накануне Анастасия Волочкова представила своего нового друга.

Новый молодой друг Насти Волочковой чувствует себя у неё в гостях, как дома
Накануне Анастасия Волочкова представила своего нового друга.

Новый молодой друг Насти Волочковой чувствует себя у неё в гостях, как дома


Она с упоением демонстрировала свои покатушки на авто с неким молодым человеком по имени Хан.

В присущей ей манере Настя одновременно называла его хорошим другом, но всеми своими действиями пыталась показать, что он больше, чем друг.

Ну, а сегодня Настя уже показывает прямо семейные посиделки, где Хан лежит у неё под пледом.

Новый молодой друг Насти Волочковой чувствует себя у неё в гостях, как дома


Так вот, этот молодой человек не водитель, как подумали некоторые, а юрист и генеральный директор фирмы. Похоже, что у него с Настей какие-то деловые отношения, которые она тут же решила, пусть даже и для видимости, трансформировать в любовные. Кстати, у Хана есть девушка.

Новый молодой друг Насти Волочковой чувствует себя у неё в гостях, как дома


И стоит напомнить, что несмотря на огромное количество романов. Анастасия Волочкова официально замужем так и не была.
Правда, она один раз она устроила показательную церемонию с Игорем Вдовиным, но и тогда официального бракосочетания в ЗАГСе не было.

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Ключевые слова: Анастасия Волочкова

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: личная страница в социальной сети

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