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У Анастасии Волочковой появился новый ухажер

Вчера, 17:18
Накануне Настя Волочкова отработала очередной благотворительный концерт в Истре.

У Анастасии Волочковой появился новый ухажер
Есть ощущения, что банкет был настолько хорош, что утром пришлось восстанавливать здоровье и это восстановление затянулось.
Чтобы расслабится Настя отправилась кататься на машине и, забросив ноги на «торпеду» автомобиля начала снимать сторисы, попутно представив своего водителя по имени Хан.

У Анастасии Волочковой появился новый ухажер


Наслаждаясь моментом и тем фактом, что она «может себе это позволить», Настя заплетающимся языком, записала довольно длинный монолог на тему того, что этот милый человек по имени Хан ей просто друг, но тут же дала понять, что они едут отдыхать куда глаза глядят.
Ну, а потом Волочкова начала рассуждать на тему того, что она может себе позволить молодых, потому что только с такими она еще и может встречаться.



Парень при этом выглядел человеком, которые вообще не очень понимает, что происходит и не знает радоваться ему такому счастью или нет. Правда, со всеми утверждениями Насти соглашался и послушно кивал головой.

У Анастасии Волочковой появился новый ухажер


Настя вошла в роль и забыв, что Хан просто друг, начала ласкать его руку своей рукой, ну, и Хан отвечал ей взаимностью.

У Анастасии Волочковой появился новый ухажер


Ну, а потом в сторис были цветы и конечно Настины ножки от которых, как ей кажется, сходят с ума все мужчины.

У Анастасии Волочковой появился новый ухажер


Во время этой поездки Волочкова еще и сделала фоточку, где она позирует на фоне башен Москвы Сити с комментарием - А я, красивая, живу, как я хочу! И в этом вся Волочкова.

Так что, у Насти Волочковой все хорошо – она уверена, что красива и мужчины просто сходят с ума от возможности просто побыть рядом с ней.

Интересно, а куда делась тот самый турецкий миллионер, владелец футбольных клубов, газет, пароходов и прочего всего. Уж такая у них была любовь, что ни в сказке сказать, ни пером описать.


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Ключевые слова: Анастасия Волочкова

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: личная страница в социальной сети

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