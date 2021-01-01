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Что Дава ответил на вопрос о романе с Мари Краймбери

Сегодня, 14:11
Давиду Манукяну после расставания с Ольгой Бузовой, а особенно после его «свадьбы» с Филиппом Киркоровым срочно нужна была девушка.

Что Дава ответил на вопрос о романе с Мари Краймбери
Весьма перспективным кандидатом на эту роль была Мари Краймбрери и когда в сети начались шушукания на эту тему Дава ничего не отрицал, но подтвердил, что девушка у него действительно есть.

Что Дава ответил на вопрос о романе с Мари Краймбери


По началу Мари и сама интриговала, уверяя, что не хочет чтобы её потом называли бывшей девушкой Давы, а потом вдруг взяла да и рассказала в эфире «Русского радио», что у них с Давой не то, что не было романа – он вообще никогда не вызвал у неё никаких симпатий. Не когда впервые увидела его в клипе с Бузовой, не при личном знакомстве.

Что Дава ответил на вопрос о романе с Мари Краймбери


Ну. а сейчас уже Дава пришел на Русское радио, где и ему задали вопрос о Мари, который весьма разозлил Манукяна.

«Я ни в чем застукан не был. Мари у вас была, вы этот вопрос обсуждали и закрыли. Что уже обсасывать эту тему?», рассержено ответил он.

Так что, хайпа на романе не получилось. Остается только злиться.

Что Дава ответил на вопрос о романе с Мари Краймбери

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Ключевые слова: julianews, Дава, Мари Краймбрери

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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Что Дава ответил на вопрос о романе с Мари Краймбери Давиду Манукяну после расставания с Ольгой Бузовой, а особенно после его «свадьбы» с Филиппом Киркоровым срочно нужна была девушка.
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