Что Дава ответил на вопрос о романе с Мари Краймбери

Весьма перспективным кандидатом на эту роль была Мари Краймбрери и когда в сети начались шушукания на эту тему Дава ничего не отрицал, но подтвердил, что девушка у него действительно есть.По началу Мари и сама интриговала, уверяя, что не хочет чтобы её потом называли бывшей девушкой Давы, а потом вдруг взяла да и рассказала в эфире «Русского радио», что у них с Давой не то, что не было романа – он вообще никогда не вызвал у неё никаких симпатий. Не когда впервые увидела его в клипе с Бузовой, не при личном знакомстве.Ну. а сейчас уже Дава пришел на Русское радио, где и ему задали вопрос о Мари, который весьма разозлил Манукяна.«Я ни в чем застукан не был. Мари у вас была, вы этот вопрос обсуждали и закрыли. Что уже обсасывать эту тему?», рассержено ответил он.Так что, хайпа на романе не получилось. Остается только злиться.