Аврора вышла замуж

Женщина наконец-то вышла замуж. Хотя, стоит ли считать это событие громким, если с «женихом» Алексеем Трейманом они живут вместе уже 18 лет и воспитывают дочь.Тем не менее, после стольких лет сожительства, пара расписалась. По словам Авроры, никакой вечеринки не было, они подали заявление через Госуслуги, а затем расписались, свидетелем была дочь «молодожёнов» ну а после, они втроем отправились в кафе, заказали пиццу и шампанское и по-семейному отпраздновали торжество.Инициатором брака стал Алексей, объяснив решение тем, что они с супругой уже многое пережили вместе, в том числе прошли испытание пандемией и самоизоляцией. За годы совместной жизни бывало всякое, так что, ждать ещё или «проверять чувства» смысла нет.А между тем, поклонники недоумевают, как телеведущая умудряется так шикарно выглядеть в 48 лет?!