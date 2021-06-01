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Аврора вышла замуж

Сегодня, 13:55
Ирина Юдина, более известная, как Аврора, поделилась с аудиторией радостным событием.

Аврора вышла замуж
Женщина наконец-то вышла замуж. Хотя, стоит ли считать это событие громким, если с «женихом» Алексеем Трейманом они живут вместе уже 18 лет и воспитывают дочь.

Аврора вышла замуж


Тем не менее, после стольких лет сожительства, пара расписалась. По словам Авроры, никакой вечеринки не было, они подали заявление через Госуслуги, а затем расписались, свидетелем была дочь «молодожёнов» ну а после, они втроем отправились в кафе, заказали пиццу и шампанское и по-семейному отпраздновали торжество.

Аврора вышла замуж


Инициатором брака стал Алексей, объяснив решение тем, что они с супругой уже многое пережили вместе, в том числе прошли испытание пандемией и самоизоляцией. За годы совместной жизни бывало всякое, так что, ждать ещё или «проверять чувства» смысла нет.

А между тем, поклонники недоумевают, как телеведущая умудряется так шикарно выглядеть в 48 лет?!

Аврора вышла замуж

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Ключевые слова: julianews, Аврора

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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