В сети обсуждают первые фото со свадьбы Бритни Спирс

40-летняя поп-исполнительница и 28-летний фитнес-тренер Сэм Асгари познакомились в 2016 году во время съёмок клипа Бритни. Возможно, свадьба пары состоялась бы гораздо раньше, однако до недавнего времени Спирс находилась под полной опекой собственного отца и буквально ничего не могла решать самостоятельно. Теперь, когда певица полностью свободна, она поспешила под венец - на свадьбе Бритни и Сэма присутствовали 80 звёздных гостей - среди них Мадонна, Селена Гомес, Дрю Бэрримор - и ни одного члена семьи Спирс.На церемонию Бритни прибыла в сказочной карете, украшенной цветами и запряженной белой лошадью. За такой антураж некоторые пользователи сети называют Спирс "так и не повзрослевшей девочкой", однако другие наоборот хвалят её за романтическую атмосферу торжества - "как у Золушки". Свадебное платье было создано Донателлой Версаче специально для звезды. Жених также остановил свой выбор на смокинге от Versace.