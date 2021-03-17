На церемонию Бритни прибыла в сказочной карете, украшенной цветами и запряженной белой лошадью. За такой антураж некоторые пользователи сети называют Спирс "так и не повзрослевшей девочкой", однако другие наоборот хвалят её за романтическую атмосферу торжества - "как у Золушки". Свадебное платье было создано Донателлой Версаче специально для звезды. Жених также остановил свой выбор на смокинге от Versace.
В сети обсуждают первые фото со свадьбы Бритни Спирс
Сегодня, 01:13
Знаменитая певица Бритни Спирс вышла замуж в третий раз.
40-летняя поп-исполнительница и 28-летний фитнес-тренер Сэм Асгари познакомились в 2016 году во время съёмок клипа Бритни. Возможно, свадьба пары состоялась бы гораздо раньше, однако до недавнего времени Спирс находилась под полной опекой собственного отца и буквально ничего не могла решать самостоятельно. Теперь, когда певица полностью свободна, она поспешила под венец - на свадьбе Бритни и Сэма присутствовали 80 звёздных гостей - среди них Мадонна, Селена Гомес, Дрю Бэрримор - и ни одного члена семьи Спирс.
На церемонию Бритни прибыла в сказочной карете, украшенной цветами и запряженной белой лошадью. За такой антураж некоторые пользователи сети называют Спирс "так и не повзрослевшей девочкой", однако другие наоборот хвалят её за романтическую атмосферу торжества - "как у Золушки". Свадебное платье было создано Донателлой Версаче специально для звезды. Жених также остановил свой выбор на смокинге от Versace.
На церемонию Бритни прибыла в сказочной карете, украшенной цветами и запряженной белой лошадью. За такой антураж некоторые пользователи сети называют Спирс "так и не повзрослевшей девочкой", однако другие наоборот хвалят её за романтическую атмосферу торжества - "как у Золушки". Свадебное платье было создано Донателлой Версаче специально для звезды. Жених также остановил свой выбор на смокинге от Versace.
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Ключевые слова: Бритни Спирс, Сэм Асгари, natalinews
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Количество просмотров: 637
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: соцсети, @kevinostaj
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Автор фото: соцсети, @kevinostaj
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В сети обсуждают первые фото со свадьбы Бритни Спирс Знаменитая певица Бритни Спирс вышла замуж в третий раз.
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