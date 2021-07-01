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Анна Заворотнюк поделилась фотографией с бойфрендом

Вчера, 13:52
Много лет назад Анна, которая тогда еще носила фамилию Стрюкова, периодически публиковала в сети фотографии своего молодого человека, но потом все фото удалила.

Анна Заворотнюк поделилась фотографией с бойфрендом
Парня звали Мансур Джамалдаев и он был сыном чеченского миллионера Бислана Абдулмуслимова, который после того, как закончилась чеченская война, сбежал в Латвию и делал свой бизнес там.

Анна Заворотнюк поделилась фотографией с бойфрендом


Так вот, по слухам Анна и Мансур познакомилась в одном из лондонских клубов и стали встречаться.

Анна Заворотнюк поделилась фотографией с бойфрендом


После того, как его фото пропали из соцсетей было реально предположить, что молодые люди расстались, но потом Анна несколько раз намекнула, что все раздоры позади и они снова вместе.

Правда, если последить за жизнью Стрюковой-Заворотнюк, встречаются они исключительно на курортах, куда он её возит.

Сейчас, после долгого перерыва, Анна опубликовала фото с молодым человеком, но вот личности его не раскрыла. Если это по-прежнему Мансур, то просто удивительно, почему за столько лет он не взял Анну в жены. Или у него уже есть жена мусульманка, а Заворотнюк любимая девушка на время отпуска?

Анна Заворотнюк поделилась фотографией с бойфрендом

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Ключевые слова: julianews, Анна Заворотнюк

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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