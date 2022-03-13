В биографии 52-летней Наоми Кэмпбелл романов гораздо больше - среди её избранников были актёры и музыканты, до 2013 года она в течение пяти лет встречалась с миллиардером Владиславом Дорониным. В минувшем году у супермодели появилась дочь, вероятно рожденная суррогатной мамой.
СМИ: Наоми Кэмпбелл встречается с миллиардером Эрнесто Бертарелли
Вчера, 18:57
Супермодель Наоми Кэмпбелл в компании миллиардера Эрнесто Бертарелли была замечена в Монако.
Официального подтверждения романа пока нет. 56-летний Эрнесто Бертарелли возглавляет собственный благотворительный фонд, деятельность которого заключается в сфере охраны морской среды. Миллиардер профессионально занимается парусным спортом и является обладателем нескольких кубков. У него есть трое детей от предыдущего брака с Кирсти Ропер (мисс Великобритания-1988) - с ней он развёлся в минувшем году. Состояние Бертарелли и его семьи оценивается в 30 миллиардов долларов.
В биографии 52-летней Наоми Кэмпбелл романов гораздо больше - среди её избранников были актёры и музыканты, до 2013 года она в течение пяти лет встречалась с миллиардером Владиславом Дорониным. В минувшем году у супермодели появилась дочь, вероятно рожденная суррогатной мамой.
В биографии 52-летней Наоми Кэмпбелл романов гораздо больше - среди её избранников были актёры и музыканты, до 2013 года она в течение пяти лет встречалась с миллиардером Владиславом Дорониным. В минувшем году у супермодели появилась дочь, вероятно рожденная суррогатной мамой.
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Ключевые слова: Наоми Кэмпбелл, Эрнесто Бертарелли, natalinews
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Количество просмотров: 1 430
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: соцсети
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Автор фото: соцсети
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СМИ: Наоми Кэмпбелл встречается с миллиардером Эрнесто Бертарелли Супермодель Наоми Кэмпбелл в компании миллиардера Эрнесто Бертарелли была замечена в Монако.
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