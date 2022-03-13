СМИ: Наоми Кэмпбелл встречается с миллиардером Эрнесто Бертарелли

Официального подтверждения романа пока нет. 56-летний Эрнесто Бертарелли возглавляет собственный благотворительный фонд, деятельность которого заключается в сфере охраны морской среды. Миллиардер профессионально занимается парусным спортом и является обладателем нескольких кубков. У него есть трое детей от предыдущего брака с Кирсти Ропер (мисс Великобритания-1988) - с ней он развёлся в минувшем году. Состояние Бертарелли и его семьи оценивается в 30 миллиардов долларов.В биографии 52-летней Наоми Кэмпбелл романов гораздо больше - среди её избранников были актёры и музыканты, до 2013 года она в течение пяти лет встречалась с миллиардером Владиславом Дорониным. В минувшем году у супермодели появилась дочь, вероятно рожденная суррогатной мамой.