С 38-летним вокалистом группы Bleachers и продюсером Джеком Антонофф Куэлли начала встречаться в прошлом году. На недавнем Каннском кинофестивале актриса появилась с обручальным кольцом - тогда и появились слухи о скорой свадьбе. Теперь, по сообщению издания People, эта информация подтвердилась.
Маргарет Куэлли готовится к свадьбе
Вчера, 18:29
Популярная актриса, дочь Энди Макдауэлл Маргарет Куэлли впервые пойдёт под венец.
27-летняя Маргарет Куэлли ранее состоялась в отношениях с актером Шайей ла Бафом - в то время на него высыпалась масса обвинений в абьюзе от бывших возлюбленных. Впрочем, сама Маргарет никаких претензий к Шайе не предъявляла. Затем она встречалась с комиком Питом Дэвидсоном, но серьёзных отношений вновь не вышло.
С 38-летним вокалистом группы Bleachers и продюсером Джеком Антонофф Куэлли начала встречаться в прошлом году. На недавнем Каннском кинофестивале актриса появилась с обручальным кольцом - тогда и появились слухи о скорой свадьбе. Теперь, по сообщению издания People, эта информация подтвердилась.
С 38-летним вокалистом группы Bleachers и продюсером Джеком Антонофф Куэлли начала встречаться в прошлом году. На недавнем Каннском кинофестивале актриса появилась с обручальным кольцом - тогда и появились слухи о скорой свадьбе. Теперь, по сообщению издания People, эта информация подтвердилась.
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Ключевые слова: Энди Макдауэлл, Маргарет Куэлли, natalinews
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Количество просмотров: 1 404
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: соцсети
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Автор фото: соцсети
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СМИ: Наоми Кэмпбелл встречается с миллиардером Эрнесто Бертарелли Супермодель Наоми Кэмпбелл в компании миллиардера Эрнесто Бертарелли была замечена в Монако.
Маргарет Куэлли готовится к свадьбе Популярная актриса, дочь Энди Макдауэлл Маргарет Куэлли впервые пойдёт под венец.
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