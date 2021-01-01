Маргарет Куэлли готовится к свадьбе

27-летняя Маргарет Куэлли ранее состоялась в отношениях с актером Шайей ла Бафом - в то время на него высыпалась масса обвинений в абьюзе от бывших возлюбленных. Впрочем, сама Маргарет никаких претензий к Шайе не предъявляла. Затем она встречалась с комиком Питом Дэвидсоном, но серьёзных отношений вновь не вышло.С 38-летним вокалистом группы Bleachers и продюсером Джеком Антонофф Куэлли начала встречаться в прошлом году. На недавнем Каннском кинофестивале актриса появилась с обручальным кольцом - тогда и появились слухи о скорой свадьбе. Теперь, по сообщению издания People, эта информация подтвердилась.