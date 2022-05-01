Курбан Омаров поделился снимком своей подруги и бывшей жены

Рядом с ним появляется, то одна девушка, то другая, но надолго никто не задерживается.А несколько дней назад Бородина намекнула, что развелась с Омаровым из-за его тесного общения с бывшей женой. Тут же у него в соцсети появился снимок его новой подружки и матери его сына."Мои красавицы! Счастливый человек способен жить в гармонии с самим собой и с внешним миром, проявлять высокое качество мышления и отношения к жизни без всякого дурномыслия, недовольства, зависти и негативизма; ценить то, что имеешь и не тужить по тому, чего нет", - написал Курбан.Да, Бородина бы явно на такое не пошла.