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Курбан Омаров поделился снимком своей подруги и бывшей жены

Вчера, 23:18
После развода с Ксенией Бородиной Курбан Омаров активно муссирует тему своей личной жизни.

Курбан Омаров поделился снимком своей подруги и бывшей жены
Рядом с ним появляется, то одна девушка, то другая, но надолго никто не задерживается.

Курбан Омаров поделился снимком своей подруги и бывшей жены


А несколько дней назад Бородина намекнула, что развелась с Омаровым из-за его тесного общения с бывшей женой. Тут же у него в соцсети появился снимок его новой подружки и матери его сына.

Курбан Омаров поделился снимком своей подруги и бывшей жены


"Мои красавицы! Счастливый человек способен жить в гармонии с самим собой и с внешним миром, проявлять высокое качество мышления и отношения к жизни без всякого дурномыслия, недовольства, зависти и негативизма; ценить то, что имеешь и не тужить по тому, чего нет", - написал Курбан.

Да, Бородина бы явно на такое не пошла.

Курбан Омаров поделился снимком своей подруги и бывшей жены

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Ключевые слова: julianews, Курбан Омаров

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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