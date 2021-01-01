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Певица Анастасия вышла замуж

Сегодня, 11:30
С новыми хитами у Анастасии дела обстоят из рук вон плохо, но вот с мужьями у неё все в порядке и накануне она вышла замуж в 9-й раз.

Певица Анастасия вышла замуж
Правда, официальные источники уверяют, что официально брак только четвертый, но сейчас не об этом.

Певица Анастасия вышла замуж


Так вот, как и в музыке, в личной жизни бывают ремейки, а все новое это хорошо забытое старое. Таким образом Анастасия вышла замуж за Владимира Зудина, который был её 7-м мужем.

Мужчина он совсем не простой, поскольку является Академиком в Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, созданной В. В. Путиным. Стоит напомнить, что Владимир также был её продюсером и директором театра песни «Анастасия».

Певица Анастасия вышла замуж


Писали, что Анастасия бросила Владимира ради Юлиана, но развелась она с Зудиным в 2013, а замуж за певца вышла только в 2019.

Тот брак под №8 изначально выглядел хайповым и необходимым двум певцам для привлечения к себе внимания, а от того и закончился он спустя всего год.

Ну, а теперь Анастасия решила вернуться к Владимиру Зудину и объяснила ему, что её надо понять и простить.

Самое удивительно, что он понял и простил. А может брак с Юлианом входил в его планы, как продюсера?

Певица Анастасия вышла замуж

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Ключевые слова: julianews, Анастасия

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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