Роман Кэти Холмс и Бобби Вутена III официально подтверждён

43-летняя Кэти Холмс и 33-летний Бобби Вутен III впервые официально появились вместе на публике - произошло это на гала-вечере The Moth Ball в Нью-Йорке. Интересно, что с предыдущим возлюбленным Эмилио Витоло у Кэти была такая же разница в возрасте, как и Вутеном - 10 лет. Напомним, что ранее Холмс состояла в браке с Томом Крузом - в 2006 году у пары родилась дочь Сури, а также встречалась с актёром Джейми Фоксом.С продюсером, композитором и музыкантом Бобби Вутеном III Кэти познакомили совместные друзья. Поклонники актрисы надеются, что Бобби станет именно тем мужчиной, которого Холмс так долго искала.