С продюсером, композитором и музыкантом Бобби Вутеном III Кэти познакомили совместные друзья. Поклонники актрисы надеются, что Бобби станет именно тем мужчиной, которого Холмс так долго искала.
Роман Кэти Холмс и Бобби Вутена III официально подтверждён
Вчера, 22:30
Голливудская актриса Кэти Холмс и музыкант Бобби Вутен III находятся в романтических отношениях.
43-летняя Кэти Холмс и 33-летний Бобби Вутен III впервые официально появились вместе на публике - произошло это на гала-вечере The Moth Ball в Нью-Йорке. Интересно, что с предыдущим возлюбленным Эмилио Витоло у Кэти была такая же разница в возрасте, как и Вутеном - 10 лет. Напомним, что ранее Холмс состояла в браке с Томом Крузом - в 2006 году у пары родилась дочь Сури, а также встречалась с актёром Джейми Фоксом.
С продюсером, композитором и музыкантом Бобби Вутеном III Кэти познакомили совместные друзья. Поклонники актрисы надеются, что Бобби станет именно тем мужчиной, которого Холмс так долго искала.
С продюсером, композитором и музыкантом Бобби Вутеном III Кэти познакомили совместные друзья. Поклонники актрисы надеются, что Бобби станет именно тем мужчиной, которого Холмс так долго искала.
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Ключевые слова: Кэти Холмс, Бобби Вутен III, natalinews
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Количество просмотров: 1 989
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: соцсети, chile.detailzero.com
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Автор фото: соцсети, chile.detailzero.com
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Роман Кэти Холмс и Бобби Вутена III официально подтверждён Голливудская актриса Кэти Холмс и музыкант Бобби Вутен III находятся в романтических отношениях.
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