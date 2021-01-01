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Роман Кэти Холмс и Бобби Вутена III официально подтверждён

Вчера, 22:30
Голливудская актриса Кэти Холмс и музыкант Бобби Вутен III находятся в романтических отношениях.

Роман Кэти Холмс и Бобби Вутена III официально подтверждён
43-летняя Кэти Холмс и 33-летний Бобби Вутен III впервые официально появились вместе на публике - произошло это на гала-вечере The Moth Ball в Нью-Йорке. Интересно, что с предыдущим возлюбленным Эмилио Витоло у Кэти была такая же разница в возрасте, как и Вутеном - 10 лет. Напомним, что ранее Холмс состояла в браке с Томом Крузом - в 2006 году у пары родилась дочь Сури, а также встречалась с актёром Джейми Фоксом.

Роман Кэти Холмс и Бобби Вутена III официально подтверждён


С продюсером, композитором и музыкантом Бобби Вутеном III Кэти познакомили совместные друзья. Поклонники актрисы надеются, что Бобби станет именно тем мужчиной, которого Холмс так долго искала.

Роман Кэти Холмс и Бобби Вутена III официально подтверждён


Роман Кэти Холмс и Бобби Вутена III официально подтверждён


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Ключевые слова: Кэти Холмс, Бобби Вутен III, natalinews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: соцсети, chile.detailzero.com

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