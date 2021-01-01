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Прохор Шаляпин сообщил, что нашел новую любовь

Вчера, 19:15
С момента смерти третьей жены Прохора Шаляпина прошло всего восемь месяцев, а он уже представил публике новую девушку.

Прохор Шаляпин сообщил, что нашел новую любовь
В своих соцсетях певец опубликовал фото с блондинкой по имени Ольга Сан, сообщив, что это его новая любовь. Девушка является светской львицей и моделью. А что самое не обычное - она моложе Прохора на несколько лет.

Прохор Шаляпин сообщил, что нашел новую любовь


По словам Шаляпина, полгода он находился в депрессии, а Сан помогает ему пережить утрату.
"Я рад, что повстречал Ольгу. У нас прекрасное взаимопонимание и самое важное, что она мне напоминает Татьяну Дэвис, потому что они чем-то похожи. Может, по характеру, может, внешне. Я думаю, что Ольга не будет рада, если я ей это расскажу, но я честно признаюсь: Таню я буду любить до конца своих дней. Я поддерживаю отношения с ее родителями", - сообщил артист.

Прохор Шаляпин сообщил, что нашел новую любовь


Правда давно есть основания полагать, что все романы Шаляпина - лишь попытка скрыть его ориентацию.

Прохор Шаляпин сообщил, что нашел новую любовь

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Ключевые слова: julianews, Прохор Шаляпин

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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