Прохор Шаляпин сообщил, что нашел новую любовь

По словам Шаляпина, полгода он находился в депрессии, а Сан помогает ему пережить утрату.
"Я рад, что повстречал Ольгу. У нас прекрасное взаимопонимание и самое важное, что она мне напоминает Татьяну Дэвис, потому что они чем-то похожи. Может, по характеру, может, внешне. Я думаю, что Ольга не будет рада, если я ей это расскажу, но я честно признаюсь: Таню я буду любить до конца своих дней. Я поддерживаю отношения с ее родителями", - сообщил артист.
Правда давно есть основания полагать, что все романы Шаляпина - лишь попытка скрыть его ориентацию.