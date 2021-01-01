Прохор Шаляпин сообщил, что нашел новую любовь

В своих соцсетях певец опубликовал фото с блондинкой по имени Ольга Сан, сообщив, что это его новая любовь. Девушка является светской львицей и моделью. А что самое не обычное - она моложе Прохора на несколько лет.По словам Шаляпина, полгода он находился в депрессии, а Сан помогает ему пережить утрату."Я рад, что повстречал Ольгу. У нас прекрасное взаимопонимание и самое важное, что она мне напоминает Татьяну Дэвис, потому что они чем-то похожи. Может, по характеру, может, внешне. Я думаю, что Ольга не будет рада, если я ей это расскажу, но я честно признаюсь: Таню я буду любить до конца своих дней. Я поддерживаю отношения с ее родителями", - сообщил артист.Правда давно есть основания полагать, что все романы Шаляпина - лишь попытка скрыть его ориентацию.