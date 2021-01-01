С кем отправился отпуск Павел Прилучный

Судя по всему, с Мирославой Карпович роман точно закончился. Многие подозревали, что после этого загула блудный попугай вернулся в родные пенаты, к экс-жене и детям.Сама Муцениеце провоцировала такие слухи неоднозначным поведением и тем, что Павел стал частенько появляться в её сторис вместе с сыном и дочерью. Однако, все это вполне могло быть взаимным пиаром.Тем более, что на днях Прилучный отправился в отпуск в компании новой подружки - актрисы Зепюр Брутян. С ней он познакомился во время съёмок сериала «В клетке». Совместное фото пара опубликовала в личных блогах.«Кто много работал, тот заслужил отдых. Мы ненадолго», - подписал снимок артист.Что ж, навряд ли парочку связывает только дружба.