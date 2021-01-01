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С кем отправился отпуск Павел Прилучный

Вчера, 14:33
Поклонники пристально наблюдают за личной жизнью Павла Прилучного.

С кем отправился отпуск Павел Прилучный
Судя по всему, с Мирославой Карпович роман точно закончился. Многие подозревали, что после этого загула блудный попугай вернулся в родные пенаты, к экс-жене и детям.

С кем отправился отпуск Павел Прилучный


Сама Муцениеце провоцировала такие слухи неоднозначным поведением и тем, что Павел стал частенько появляться в её сторис вместе с сыном и дочерью. Однако, все это вполне могло быть взаимным пиаром.

С кем отправился отпуск Павел Прилучный


Тем более, что на днях Прилучный отправился в отпуск в компании новой подружки - актрисы Зепюр Брутян. С ней он познакомился во время съёмок сериала «В клетке». Совместное фото пара опубликовала в личных блогах.

«Кто много работал, тот заслужил отдых. Мы ненадолго», - подписал снимок артист.

Что ж, навряд ли парочку связывает только дружба.

С кем отправился отпуск Павел Прилучный

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Ключевые слова: julianews, Павел Прилучный

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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