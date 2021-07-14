Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

Кортни Кардашьян надела на свою свадьбу неприлично короткое платье

Вчера, 14:21
Не так давно фотографы, следящие за жизнью семьи Кардашьян, сделали фото отвратительного целлюлита на ногах счастливой 46-летней, тогда ещё, невесты Кортни.

Кортни Кардашьян надела на свою свадьбу неприлично короткое платье
Тогда кадры разнеслись по всей Сети и стали поводом для обсуждения и осуждения.

Кортни Кардашьян надела на свою свадьбу неприлично короткое платье


Кортни Кардашьян надела на свою свадьбу неприлично короткое платье


Кортни же, похоже, такой популярности была искренне рада и решила повторить свой бенефис, надев ещё более короткое платье на собственную свадьбу.

Кортни Кардашьян надела на свою свадьбу неприлично короткое платье


Напомним, избранником Кардашьян-старшей стал американский музыкант, автор песен и музыкальный продюсер, наиболее известный как барабанщик панк группы Blink-182 Трэвис Лэндон Баркер.

Кортни Кардашьян надела на свою свадьбу неприлично короткое платье


Видимо, Кортни так штырит от... видимо, татуированной лысины Трэвиса, что она ведёт себя, как 15-летняя девочка.

Даже теряет на ходу туфли на высоченной шпильке.

Кортни Кардашьян надела на свою свадьбу неприлично короткое платье


Ну, раз Кортни хотела выглядеть именно так в день своей свадьбы, по-моему, как милый поросёночек, - её право. А как вам такое платье невесты?

Кортни Кардашьян надела на свою свадьбу неприлично короткое платье


Кортни Кардашьян надела на свою свадьбу неприлично короткое платье

← Невероятна располневшая беременная Адриана Лима попала в объектив папа...

Ключевые слова: Кортни Кардашьян

Количество просмотров: 3 406
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Кортни Кардашьян вышла замуж ха Трэвиса Юаркера
Кортни Кардашьян вышла на улицу в мини, засветив целлюлитные ноги
Кортни Кардашьян вышла замуж в Лас-Вегасе
Трэвис Бакер сделал предложение Кортни Кардашьян
Кортни Кардашьян надела на свою свадьбу неприлично короткое платье Не так давно фотографы, следящие за жизнью семьи Кардашьян, сделали фото отвратительного целлюлита на ногах счастливой 46-летней, тогда ещё, невесты Кортни.
Невероятна располневшая беременная Адриана Лима попала в объектив папарацци Бразильская супермодель Адриана Лима вот-вот станет мамой в третий раз.
Чулпан Хаматова нашла способ зарабатывать в России Чулпан Хаматовой в России жилось плохо, признание зрителей, карьера в кино и театре, а также работа в собственном благотворительном фонде её тяготили.
Макс Барских уехал в США Как и ожидалось, пошумев немного в сети с автоматом в руках, новобранец Микола Бортник вновь стал Максом Барских и отчалил в Америку.
Андрей Аршавин хочет, чтобы его младший сын жил с ним Андрей Аршавин не сумел сохранить хороших отношений ни с одной матерью своих детей.
Агата Мцениеце приобрела дом После развода с Павлом Прилучным Агата Муцениеце не растерялась.
ЧТо Ксения Бородина сказала о тех, кто сделал фото Алисы Аршавиной Вчера в сети появились фотографии Алисы Аршавиной. Бывшая жена футболиста в последнее время не показывается публике, чем заставляет волноваться своих подписчиков.
С кем отдыхает Настасья Самбурская Личная жизнь у Настасьи Самбурской не особо складывается, а потому своих мужиков она старается особо не палить.
Как сейчас выглядит Брюс Уиллис К великому разочарованию многомиллионной армии поклонников по всему миру в этом году 67-летний Брюс Уиллис официально завершил актерскую карьеру.
Анастасия Решетова сообщила, что купила квартиру в ОАЭ Анастасия Решетова так старалась ради богатого возлюбленного, что приняла ислам и стала Аминой.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.