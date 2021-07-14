Кортни Кардашьян надела на свою свадьбу неприлично короткое платье

Тогда кадры разнеслись по всей Сети и стали поводом для обсуждения и осуждения.Кортни же, похоже, такой популярности была искренне рада и решила повторить свой бенефис, надев ещё более короткое платье на собственную свадьбу.Напомним, избранником Кардашьян-старшей стал американский музыкант, автор песен и музыкальный продюсер, наиболее известный как барабанщик панк группы Blink-182 Трэвис Лэндон Баркер.Видимо, Кортни так штырит от... видимо, татуированной лысины Трэвиса, что она ведёт себя, как 15-летняя девочка.Даже теряет на ходу туфли на высоченной шпильке.Ну, раз Кортни хотела выглядеть именно так в день своей свадьбы, по-моему, как милый поросёночек, - её право. А как вам такое платье невесты?