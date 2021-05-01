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Дженнифер Лопес заметили на прогулке с Беном Аффлеком
Сегодня, 14:51
Поклонники пары Бен Аффлек и Дженнифер Лопес и так с нетерпением ждут их свадьбы, а тут еще певица сама подкидывает новые инфоповоды.
Накануне папарацци следили за прогулкой Аффлека с Лопес и обратили внимание на платье Дженнифер.
И дело не только в том, что оно коротковато для 52-летней певицы. Завышенная талия создавала впечатление, что Джей Ло беременна.
А почему нет? Вдруг парочка решила скрепить свой союз не только кольцами, но и общим ребенком.
← Как сейчас выглядит Алиса Аршавина
Ключевые слова:
julianews
,
Дженнифер Лопес
,
Бен Аффлек
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Автор:
zvezdi.ru
Автор фото: legion-media.ru
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