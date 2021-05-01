Дженнифер Лопес заметили на прогулке с Беном Аффлеком

Поклонники пары Бен Аффлек и Дженнифер Лопес и так с нетерпением ждут их свадьбы, а тут еще певица сама подкидывает новые инфоповоды.

Накануне папарацци следили за прогулкой Аффлека с Лопес и обратили внимание на платье Дженнифер.И дело не только в том, что оно коротковато для 52-летней певицы. Завышенная талия создавала впечатление, что Джей Ло беременна.А почему нет? Вдруг парочка решила скрепить свой союз не только кольцами, но и общим ребенком.