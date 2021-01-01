Что Ольга Бузова ответила на вопрос о своей личной жизни

А между тем, поклонники желают Ольге женского счастья и надеются, что скоро в её жизни появится достойный мужчина.Певица пообщалась со своей аудиторией и призналась, что ухажёры у неё есть и не один. Вот только ни в кого из них она не влюблена, поэтому и отношений серьезных не заводит. Так что, на данный момент Ольга свободна и открыта для знакомства и мечтает наконец-то выйти замуж.В окружении певицы ранее делились, что многие мужчины действительно оказывают ей внимание, присылают букеты, подарки и даже еду из ресторанов, но серьёзными их намерения не выглядят, мол, хотят пообщаться со «звездой» из любопытства, самоутвердиться, или же ради собственного пиара.В общем, с нормальными мужчинами, желающими создать семью да и ещё и способными её содержать, Ольге пока не везёт.