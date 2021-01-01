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Татьяна Буланова призналась, что ждёт, когда же возлюбленный сделает ей предложение

Сегодня, 14:08
52-летняя Татьяна Буланова все еще надеется устроить личную жизнь.

Татьяна Буланова призналась, что ждёт, когда же возлюбленный сделает ей предложение
На данный момент певица состоит в отношениях с молодым бизнесменом Валерием Рудневым, он младше неё на 19 лет. Но, пару разница в возрасте не смущает. У Пугачевой и Галкина она и того больше.

Татьяна Буланова призналась, что ждёт, когда же возлюбленный сделает ей предложение


Татьяна призналась, что ждёт, когда же бойфренд сделает ей предложение, вот только он не особо торопится, разговоры о женитьбе пока не переходят к действиям.

Татьяна Буланова призналась, что ждёт, когда же возлюбленный сделает ей предложение


«Мужчина должен сделать первый шаг. А женщина решает, принимает она предложение или нет. Пока в воздухе витают только разговоры», - поделилась Буланова.

Певица надеется, что избранник наконец решится на ответственный шаг, ведь она ещё хочет успеть завести ребёнка. Для этих целей артистка загодя заморозила яйцеклетки. А вот Руднев заявил, что намерен взять наследника из детского дома, чтобы «кого-то осчастливить».

Ну а пока дело ограничивается лишь словами, поклонники советуют Татьяне бросить этого «молокососа» и найти мужчину по возрасту, чем ждать когда созреет этот «зелёный».

Татьяна Буланова призналась, что ждёт, когда же возлюбленный сделает ей предложение

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Ключевые слова: julianews, Татьяна Буланова

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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