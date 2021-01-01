Татьяна Буланова призналась, что ждёт, когда же возлюбленный сделает ей предложение

Татьяна призналась, что ждёт, когда же бойфренд сделает ей предложение, вот только он не особо торопится, разговоры о женитьбе пока не переходят к действиям.
«Мужчина должен сделать первый шаг. А женщина решает, принимает она предложение или нет. Пока в воздухе витают только разговоры», - поделилась Буланова.
Певица надеется, что избранник наконец решится на ответственный шаг, ведь она ещё хочет успеть завести ребёнка. Для этих целей артистка загодя заморозила яйцеклетки. А вот Руднев заявил, что намерен взять наследника из детского дома, чтобы «кого-то осчастливить».
Ну а пока дело ограничивается лишь словами, поклонники советуют Татьяне бросить этого «молокососа» и найти мужчину по возрасту, чем ждать когда созреет этот «зелёный».