В сети появились снимки девушки Давида Манукяна

При этом свою личную жизнь он скрывает, отмечая, что возлюбленная у него все же есть. Напомним, с Ольгой Бузовой блогер выставлял на показ каждый шаг, вероятно, контракт обязывал. Ну а сейчас Манукян молчит и личность своей девушки не раскрывает.Впрочем, ходят слухи, что ею стала Мари Краймбрери. Поклонники даже вычисляли её ранее в числе гостей на дне рождения родственника Давы. Теперь же контора спалилась полностью.Так, известно, что сейчас лучший друг Филиппа Киркорова в отпуске и сопровождает его таинственная избранница. В сети появились свидетельства очевидцев, которые видели Мари и Давида вместе и тому в подтверждение есть снимки с поклонником. Правда, с парнишкой артисты фотографировались по очереди, но и этого достаточно, чтобы все понять.К слову, Краймбрери Манукян заметил на шоу «Дуэты», с тех пор он начал её обхаживать и пытаться завоевать расположение. Однако, поклонники певицы призывали её одуматься и не связываться с бывшим Бузовой, у которого хромает репутация.