Папарацци заметили, как Дженнифер Лопес "поработала" над имиджем Бена Аффлека

Папарацци сделали новые фото парочки - Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, - которые, несмотря на возраст, как и прежде гуляют за ручку.
Изменилось только количество денег на счетах и прибавился охранник, который следит за тем, чтобы приставучие фотографы не нарушали семейную идиллию.
Ну, и добавился "второй подбородочек". Хотя он, при определённом ракурсе, есть у всех.
Западные СМИ пишут, что Джен явно "взялась" за Аффлека, при чём не только избавила его от алкоголизма, но и заставляет одеваться и выглядит подобающе.
Теперь даже в обычный будничный день Бен и Джен соблюдают общий стиль. Например, эти выходные они провели в одеже светлых тонов. Весна, однако.
Ключевые слова: Дженнифер Лопес
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Автор: zvezdi.ru
Автор фото: legion-media.ru
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