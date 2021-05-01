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Папарацци заметили, как Дженнифер Лопес "поработала" над имиджем Бена Аффлека

Сегодня, 15:39
Папарацци сделали новые фото парочки - Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, - которые, несмотря на возраст, как и прежде гуляют за ручку.

Папарацци заметили, как Дженнифер Лопес "поработала" над имиджем Бена Аффлека
Изменилось только количество денег на счетах и прибавился охранник, который следит за тем, чтобы приставучие фотографы не нарушали семейную идиллию.

Папарацци заметили, как Дженнифер Лопес "поработала" над имиджем Бена Аффлека

Папарацци заметили, как Дженнифер Лопес "поработала" над имиджем Бена Аффлека


Ну, и добавился "второй подбородочек". Хотя он, при определённом ракурсе, есть у всех.

Папарацци заметили, как Дженнифер Лопес "поработала" над имиджем Бена Аффлека


Западные СМИ пишут, что Джен явно "взялась" за Аффлека, при чём не только избавила его от алкоголизма, но и заставляет одеваться и выглядит подобающе.

Папарацци заметили, как Дженнифер Лопес "поработала" над имиджем Бена Аффлека



Теперь даже в обычный будничный день Бен и Джен соблюдают общий стиль. Например, эти выходные они провели в одеже светлых тонов. Весна, однако.

Папарацци заметили, как Дженнифер Лопес "поработала" над имиджем Бена Аффлека

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Ключевые слова: Дженнифер Лопес

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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