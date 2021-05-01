Папарацци заметили, как Дженнифер Лопес "поработала" над имиджем Бена Аффлека

Изменилось только количество денег на счетах и прибавился охранник, который следит за тем, чтобы приставучие фотографы не нарушали семейную идиллию.Ну, и добавился "второй подбородочек". Хотя он, при определённом ракурсе, есть у всех.Западные СМИ пишут, что Джен явно "взялась" за Аффлека, при чём не только избавила его от алкоголизма, но и заставляет одеваться и выглядит подобающе.Теперь даже в обычный будничный день Бен и Джен соблюдают общий стиль. Например, эти выходные они провели в одеже светлых тонов. Весна, однако.