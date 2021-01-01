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Ирина Шейк замечена на прогулке с видным мужчиной

Сегодня, 15:36
С тех пор, как Ирина Шейк рассталась с Брэдли Купером, ещё ни разу она не представляла миру своего любимого мужчину.

Ирина Шейк замечена на прогулке с видным мужчиной
Более того, обычно Ирина отдыхала в компании девушек, коллег по цеху. Ей даже приписывают нетрадиционную сексуальную ориентацию, несмотря на наличие дочки.

А на днях папарацци сделали новые фото Шейк, которая в белой свободной рубашке, синих штанах и чёрных ботинках шла под ручку с мужчиной.

Ирина Шейк замечена на прогулке с видным мужчиной


В таком виде "парочка" проследовала в модный клуб Soho в Нью-Йорке. Есть сомнения, что в московский филиал данного заведения девушку в таком виде пустили бы, но Ирине можно.

Ирина Шейк замечена на прогулке с видным мужчиной


Так вот почему-то западные СМИ пишут, цитата, что это "Mystery Man". Хотя какой же он "мистери", если ещё летом 2019-ого года Ирина открыто в личном блоге признавалась ему в любви.

Имя этого мужчины Риккардо Тиши (Riccardo Tisci), он итальянский дизайнер, бывший креативный директор Givenchy, а ныне креативный директор британского бренда Burberry. В списке его друзей Бейонсе, Канье Уэст, Мадонна, ну и Ирина Шейк. Они появлялись вместе на параде ЛГБТ-активистов. Так что, наверно, говорить о каком-то романе было бы глупо.

Ирина Шейк замечена на прогулке с видным мужчиной


Ирина Шейк замечена на прогулке с видным мужчиной


А чуть ниже фотографии, сделанные тогда же, но днём, когда Ирина была ещё без Риккардо:

Ирина Шейк замечена на прогулке с видным мужчиной


Ирина Шейк замечена на прогулке с видным мужчиной


Ирина Шейк замечена на прогулке с видным мужчиной


Ирина Шейк замечена на прогулке с видным мужчиной

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Ключевые слова: Ирина Шейк

Количество просмотров: 1 573
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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