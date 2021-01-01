Ирина Шейк замечена на прогулке с видным мужчиной

Более того, обычно Ирина отдыхала в компании девушек, коллег по цеху. Ей даже приписывают нетрадиционную сексуальную ориентацию, несмотря на наличие дочки.А на днях папарацци сделали новые фото Шейк, которая в белой свободной рубашке, синих штанах и чёрных ботинках шла под ручку с мужчиной.В таком виде "парочка" проследовала в модный клуб Soho в Нью-Йорке. Есть сомнения, что в московский филиал данного заведения девушку в таком виде пустили бы, но Ирине можно.Так вот почему-то западные СМИ пишут, цитата, что это "Mystery Man". Хотя какой же он "мистери", если ещё летом 2019-ого года Ирина открыто в личном блоге признавалась ему в любви.Имя этого мужчины Риккардо Тиши (Riccardo Tisci), он итальянский дизайнер, бывший креативный директор Givenchy, а ныне креативный директор британского бренда Burberry. В списке его друзей Бейонсе, Канье Уэст, Мадонна, ну и Ирина Шейк. Они появлялись вместе на параде ЛГБТ-активистов. Так что, наверно, говорить о каком-то романе было бы глупо.А чуть ниже фотографии, сделанные тогда же, но днём, когда Ирина была ещё без Риккардо: