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Ксения Собчак отметила особенность в поведении Тимати с девушками

Вчера, 21:57
Несколько дней назад Тимати появился на публике со своей новой пассией.

Ксения Собчак отметила особенность в поведении Тимати с девушками
Напомним, уже несколько месяцев он состоит в отношениях с девушкой по имени Валентина, которая очень даже похожа на Анастасию Решетову «моделистой» фигурой и силиконовой грудью.
Ксения Собчак высказалась по поводу нового романа музыканта, отметив, что с каждой возлюбленной он ведёт себя одинаково.

Ксения Собчак отметила особенность в поведении Тимати с девушками


«Всем девушкам Тимура несказанно везет. Фавориткам мгновенно дарится браслет Cartier Love (в бриллиантовой версии, у него самого такой же), чуть позже будет кольцо с булыжником (нет сомнений). И еще распознать можно по двум крестам-подвескам», - рассуждает Собчак.

При этом, подписчики журналиста возразили, посчитав, что она просто завидует избранницам щедрого репера. Ведь известно, что Константин Богомолов зарабатывает значительно меньше знаменитой супруги, так что, часто баловать её кольцами с «булыжниками» не может.

Ксения Собчак отметила особенность в поведении Тимати с девушками

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Ключевые слова: Ксения Собчак, Тимати, Lilynews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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Ксения Собчак отметила особенность в поведении Тимати с девушками Несколько дней назад Тимати появился на публике со своей новой пассией.
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