Ксения Собчак отметила особенность в поведении Тимати с девушками

Напомним, уже несколько месяцев он состоит в отношениях с девушкой по имени Валентина, которая очень даже похожа на Анастасию Решетову «моделистой» фигурой и силиконовой грудью.Ксения Собчак высказалась по поводу нового романа музыканта, отметив, что с каждой возлюбленной он ведёт себя одинаково.«Всем девушкам Тимура несказанно везет. Фавориткам мгновенно дарится браслет Cartier Love (в бриллиантовой версии, у него самого такой же), чуть позже будет кольцо с булыжником (нет сомнений). И еще распознать можно по двум крестам-подвескам», - рассуждает Собчак.При этом, подписчики журналиста возразили, посчитав, что она просто завидует избранницам щедрого репера. Ведь известно, что Константин Богомолов зарабатывает значительно меньше знаменитой супруги, так что, часто баловать её кольцами с «булыжниками» не может.