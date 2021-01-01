Ксения Собчак отметила особенность в поведении Тимати с девушками

Ксения Собчак высказалась по поводу нового романа музыканта, отметив, что с каждой возлюбленной он ведёт себя одинаково.
«Всем девушкам Тимура несказанно везет. Фавориткам мгновенно дарится браслет Cartier Love (в бриллиантовой версии, у него самого такой же), чуть позже будет кольцо с булыжником (нет сомнений). И еще распознать можно по двум крестам-подвескам», - рассуждает Собчак.
При этом, подписчики журналиста возразили, посчитав, что она просто завидует избранницам щедрого репера. Ведь известно, что Константин Богомолов зарабатывает значительно меньше знаменитой супруги, так что, часто баловать её кольцами с «булыжниками» не может.