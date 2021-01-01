Возлюбленный Лены Катиной сделал ей предложение

Артистку пригласили выступить на дне рождения бизнесмена, а вскоре между ними завязались отношения.Правда недавно появились тревожные новости - у возлюбленного Катиной случился рецидив онкологического заболевания. Сейчас мужчина активно лечится и уже идет на поправку. По его словам, именно Лена очень поддержала его в трудную минуту. А теперь Спиридонов сообщил, что сделал ей предложение.В соцсети Дмитрий поделился снимком на котором держит руку возлюбленной, а на ее пальце красуется кольцо с большим камнем."Мой целый мир, живой, разнообразный, красивых звуков и волшебных снов, благодаря тебе, он снова полыхает, теперь он стоит тысячи миров. Спасибо семье за благословение. Я счастлив", - подписал фото бизнесмен.