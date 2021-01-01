Дочь Григория Лепса вышла замуж

Несмотря на то, что Григорий Лепс создал новую семью, с Ингой у него оставались хорошие отношения и именно она, после того, как её отец развелся составила ему компанию и много времени проводила рядом с ним.При этом сама Инга замуж не торопилась и созрела на этот поступок лишь к 37 годам. В эту субботу она расписалась со своим другом, актером и режиссером Михаилом Плутахиным.По слухам, никакого пышного торжества не устраивали, а отметили это событие тихо и по-семейному.