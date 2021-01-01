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Дочь Григория Лепса вышла замуж

Сегодня, 13:38
Еще в начале 80-х годов прошлого столетия Григорий Лепс познакомился в музыкальном училище города Сочи с будущей вокалисткой Светланой Дубинской, которая в 1984 году и родила ему дочь Ингу.

Дочь Григория Лепса вышла замуж
Несмотря на то, что Григорий Лепс создал новую семью, с Ингой у него оставались хорошие отношения и именно она, после того, как её отец развелся составила ему компанию и много времени проводила рядом с ним.

Дочь Григория Лепса вышла замуж


При этом сама Инга замуж не торопилась и созрела на этот поступок лишь к 37 годам. В эту субботу она расписалась со своим другом, актером и режиссером Михаилом Плутахиным.

Дочь Григория Лепса вышла замуж


По слухам, никакого пышного торжества не устраивали, а отметили это событие тихо и по-семейному.

Дочь Григория Лепса вышла замуж


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Ключевые слова: Григорий Лепс, julianews

Количество просмотров: 1 508
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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