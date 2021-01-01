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Ника Белоцерковская призналась, что у нее был роман с Сергеем Шнуровым

Вчера, 20:34
Сергей Шнуров и его экс-жена Матильда (Елена Мозговая) развелись в 2018 году.

Ника Белоцерковская призналась, что у нее был роман с Сергеем Шнуровым
Не прошло и пары месяцев, как артист стал появляться в обществе Ники Белоцерковской, которая приходилась Матильде близкой подругой, а кроме того, сама находилась в процессе развода с мужем.

Ника Белоцерковская призналась, что у нее был роман с Сергеем Шнуровым


Тогда пара не давала комментариев по поводу своих отношений, ну а теперь Белоцерковская подтвердила, что у них был роман. Мол, у него на тот момент уже начались проблемы с женой, он даже, якобы, пытался вернуть «Мотю», а поддержку нашёл в лице её подружки Ники. Ну и вскоре «поддержка» перетекла в нечто большее и певец с блогершей стали дружить против его жены.

Ника Белоцерковская призналась, что у нее был роман с Сергеем Шнуровым


В целом, сейчас Белоцерковская признаётся, что эти отношения были ошибкой, страсть у них со Шнуром быстро угасла, но и обратно к уже бывшей жене ему ходу не было.

«Наверное, с моей стороны это было предательством. Совершаешь подлость, при этом ее оправдываешь, потому что кажется, что совершаешь ее ради чего-то... Думаю, если бы не я, они бы тогда могли быть вместе», - размышляет бизнесвумен.

Также 51-летняя блогерша отметила, что в итоге Елена Мозговая смогла её простить и они общаются, а вот со Шнуровым отношения она не поддерживает. По мнению Белоцерковской, нынешняя молодая жена артиста Ольга Абрамова плохо влияет на него, он прервал всё общение со старой тусовкой и практически находится под каблуком у новой супруги.

Ника Белоцерковская призналась, что у нее был роман с Сергеем Шнуровым

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Ключевые слова: julianews, Сергей Шнуров, Ника Белоцерковская

Количество просмотров: 2 756
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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Ника Белоцерковская призналась, что у нее был роман с Сергеем Шнуровым Сергей Шнуров и его экс-жена Матильда (Елена Мозговая) развелись в 2018 году.
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