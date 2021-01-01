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"Я чистила картошку": Ляйсан Утяшева рассказала, как Павел Воля сделал ей предложение

Сегодня, 13:03
Ляйсан Утяшева рассказала, как Павел Воля позвал ее замуж.

"Я чистила картошку": Ляйсан Утяшева рассказала, как Павел Воля сделал ей предложение
Но если многие думают, что он пригласил спортсменку на ужин при свечах, а потом плюхнулся с кольцом в руке на одно колено, то нет, все было немного иначе.

"Я чистила картошку": Ляйсан Утяшева рассказала, как Павел Воля сделал ей предложение


Ведущая поведала, что все произошло очень неожиданно и она сама уж никак не ожидала такого поворота событий.

"Я чистила картошку": Ляйсан Утяшева рассказала, как Павел Воля сделал ей предложение


Утяшева вспомнила, что делала, когда ей поступило предложение от юмориста: «Я вообще чистила картошку! Фоном шел футбол. Я готовила его любимое блюдо — картошку с курицей в духовке в медово-горчичным соусе. И тут он встает на колено и делает мне предложение. Это было очень неожиданно».

Ляйсан призналась, что поначалу даже растерялась и не сообразила, как же надо отреагировать. Но потом взяла себя в руки и согласилась выйти за Павла замуж.

"Я чистила картошку": Ляйсан Утяшева рассказала, как Павел Воля сделал ей предложение

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Ключевые слова: julianews, Ляйсан Утяшева, Павел Воля

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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