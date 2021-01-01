"Я чистила картошку": Ляйсан Утяшева рассказала, как Павел Воля сделал ей предложение

Но если многие думают, что он пригласил спортсменку на ужин при свечах, а потом плюхнулся с кольцом в руке на одно колено, то нет, все было немного иначе.Ведущая поведала, что все произошло очень неожиданно и она сама уж никак не ожидала такого поворота событий.Утяшева вспомнила, что делала, когда ей поступило предложение от юмориста: «Я вообще чистила картошку! Фоном шел футбол. Я готовила его любимое блюдо — картошку с курицей в духовке в медово-горчичным соусе. И тут он встает на колено и делает мне предложение. Это было очень неожиданно».Ляйсан призналась, что поначалу даже растерялась и не сообразила, как же надо отреагировать. Но потом взяла себя в руки и согласилась выйти за Павла замуж.