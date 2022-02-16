Наргиз Закирова вышла замуж

Она встречалась с Антоном Ловягиным, который устроился к ней на работу техником.Мужчине 39 лет, в то время как певица уже отметила 51-летие, но обоих это ничуть не смущает. Недавно ставшая бабушкой певица, касательно возраста не комплексует, ведь это, как сама она выразилась, только цифры в паспорте.Артистка рассказала, что вышла замуж и добавила: «Да, он на 12 лет младше, но это совершенно не ощущается. Я просто очень люблю жизнь и не теряю в себе ребенка. Он покорил меня своей непосредственностью и умением быть тем, кто он есть. Он мое надежное плечо, опора и поддержка».Церемония бракосочетания прошла во Франции, но Наргиз уверяет, что штамп в паспорте для нее ничего не значит и все это только формальность. Исполнительница уже успела побывать замужем трижды.Помнится, последнего своего супруга Наргиз любо возненавидела, обвиняла в абьюзе и уверяла, что содержала наглеца, он же бил ее и издевался.Из-за такого отношения она запила и страдала, чуть не потеряла работу, разругалась с Максимом Фадеевым, испортила свою карьеру. Ну что ж, посмотрим сколько продлится эта любовь.