Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

Наргиз Закирова вышла замуж

Сегодня, 15:12
Наргиз Закирова уже успела неоднократно похвастаться счастьем в личной жизни.

Наргиз Закирова вышла замуж
Она встречалась с Антоном Ловягиным, который устроился к ней на работу техником.

Наргиз Закирова вышла замуж


Мужчине 39 лет, в то время как певица уже отметила 51-летие, но обоих это ничуть не смущает. Недавно ставшая бабушкой певица, касательно возраста не комплексует, ведь это, как сама она выразилась, только цифры в паспорте.

Наргиз Закирова вышла замуж


Артистка рассказала, что вышла замуж и добавила: «Да, он на 12 лет младше, но это совершенно не ощущается. Я просто очень люблю жизнь и не теряю в себе ребенка. Он покорил меня своей непосредственностью и умением быть тем, кто он есть. Он мое надежное плечо, опора и поддержка».

Церемония бракосочетания прошла во Франции, но Наргиз уверяет, что штамп в паспорте для нее ничего не значит и все это только формальность. Исполнительница уже успела побывать замужем трижды.

Наргиз Закирова вышла замуж


Помнится, последнего своего супруга Наргиз любо возненавидела, обвиняла в абьюзе и уверяла, что содержала наглеца, он же бил ее и издевался.

Из-за такого отношения она запила и страдала, чуть не потеряла работу, разругалась с Максимом Фадеевым, испортила свою карьеру. Ну что ж, посмотрим сколько продлится эта любовь.

← Даню Милохина сбил велосипедист «Ольге Бузовой не грозит нищета!»: психолог Инна Тлиашинова решила про... →

Ключевые слова: julianews, Наргиз Закирова

Количество просмотров: 1 339
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Наргиз Закирова намерена засудить журналистку
Парень Наргиз Закировой сделал ей предложение
Наргиз Закирова поразила поклонников необыкновенным снимком
Наргиз Закирова заявила, что бывший муж угрожает ей расправой
"Больше не могу так жить": Линда Евангелиста впервые показала последствия неудачной процедуры по коррекции фигуры Вот уже более пяти лет Линда Евангелиста не появляется на публике.
Анастасия Костенко заступилась за Дмитрия Тарасова Вчера Ольга Бузова в очередной раз прошлась по Дмитрию Тарасову.
Канье Уэст признал, что зря выложил в сеть переписку с Ким Кардашьян Канье Уэст никак не может принять тот факт, что Ким Кардашьян встречается с Питом Дэвисом.
"Личный сорт ада": Рита Дакота сообщила, что рассталась с Федором Белогаем Вскоре после развода с Владом Соколовским Рита Дакота встретила Федора Белогая.
Таша Белая оказалась в числе звёздных гостей премьеры фильма с участием Дженнифер Лопес Несколько дней назад в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма с участием Дженнифер Лопес Marry Me ("Первый встречный").
«Ольге Бузовой не грозит нищета!»: психолог Инна Тлиашинова решила проанализировать ситуацию Инна Тлиашинова - автор эксклюзивной методики «Мастер разборов».
Наргиз Закирова вышла замуж Наргиз Закирова уже успела неоднократно похвастаться счастьем в личной жизни.
Даню Милохина сбил велосипедист Вчера ближе к вечеру с Даней Милохиным произошел очень неприятный инцидент.
Владимир Познер возмущен решением МОК Владимир Познер возмущен действиями Международного олимпийского комитета.
Почему Николай Дроздов не любит общаться с журналистами Николаю Дроздову совершенно не нравится общение с журналистами, потому что он считает их обманщиками, которые способны на все ради материала.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.