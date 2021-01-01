Дочь певицы Варвары вышла замуж

«Весь день не могла сдержать слез, хотя очень старалась. Оказывается, свадьба любимой и единственной дочки - это что-то совершенно невероятное. До сих пор не могу прийти в себя. Теперь моя Варя - взрослая женщина, создавшая собственную семью, и я так за нее счастлива!», - поделилась артистка с поклонниками.
Для бракосочетания невеста выбрала классическое белое платье в пол, с открытыми плечами, а вот от традиционной фаты она решила отказаться. Жених приоделся в чёрный костюм.
Известно, что Варвара и Алексей вместе учились в высшей школе экономики и сейчас работают финансистами - аналитиками в крупных компаниях. Помимо того, дочь певицы унаследовала и музыкальные способности, она поёт и рисует картины, но связывать с творчеством жизнь не планирует.