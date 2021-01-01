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Дочь певицы Варвары вышла замуж

Сегодня, 18:40
Певица Варвара и её муж бизнесмен Михаил Сусов воспитывают четверых детей: общую дочь Варю, сыновей Михаила от прошлых отношений Василия и Сергея, а также сына певицы от первого брака, Ярослава.

Дочь певицы Варвары вышла замуж
В минувшие выходные супруги выдали замуж 20-летнюю наследницу. Избранником девушки стал её одноклассник Алексей, с ним она состояла в отношениях почти 7 лет, пара начала встречаться ещё со школьной скамьи. Варвара и Михаил полностью довольны выбором дочери.

Дочь певицы Варвары вышла замуж


«Весь день не могла сдержать слез, хотя очень старалась. Оказывается, свадьба любимой и единственной дочки - это что-то совершенно невероятное. До сих пор не могу прийти в себя. Теперь моя Варя - взрослая женщина, создавшая собственную семью, и я так за нее счастлива!», - поделилась артистка с поклонниками.

Дочь певицы Варвары вышла замуж


Для бракосочетания невеста выбрала классическое белое платье в пол, с открытыми плечами, а вот от традиционной фаты она решила отказаться. Жених приоделся в чёрный костюм.

Дочь певицы Варвары вышла замуж


Известно, что Варвара и Алексей вместе учились в высшей школе экономики и сейчас работают финансистами - аналитиками в крупных компаниях. Помимо того, дочь певицы унаследовала и музыкальные способности, она поёт и рисует картины, но связывать с творчеством жизнь не планирует.

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Ключевые слова: julianews, Варвара

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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