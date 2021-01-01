Дочь певицы Варвары вышла замуж

В минувшие выходные супруги выдали замуж 20-летнюю наследницу. Избранником девушки стал её одноклассник Алексей, с ним она состояла в отношениях почти 7 лет, пара начала встречаться ещё со школьной скамьи. Варвара и Михаил полностью довольны выбором дочери.«Весь день не могла сдержать слез, хотя очень старалась. Оказывается, свадьба любимой и единственной дочки - это что-то совершенно невероятное. До сих пор не могу прийти в себя. Теперь моя Варя - взрослая женщина, создавшая собственную семью, и я так за нее счастлива!», - поделилась артистка с поклонниками.Для бракосочетания невеста выбрала классическое белое платье в пол, с открытыми плечами, а вот от традиционной фаты она решила отказаться. Жених приоделся в чёрный костюм.Известно, что Варвара и Алексей вместе учились в высшей школе экономики и сейчас работают финансистами - аналитиками в крупных компаниях. Помимо того, дочь певицы унаследовала и музыкальные способности, она поёт и рисует картины, но связывать с творчеством жизнь не планирует.