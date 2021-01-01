Алена Шишкова опровергла роман с братом Миланы Тюльпановой

Вероятно, такой подставы от несовершеннолетнего парнишки модель не ожидала, а сама новость об их романе стала для неё сюрпризом, не очень приятным.Бывшая девушка Тимати поспешила заверить, что никаких отношений у неё с сыном покойного политика нет. Между тем, последние месяцы в блоге Шишковой куча сердечек от Влада. Вероятно, парень влюблён и возможно мечтает о свидании с Алёной, но, навряд ли ему что-то светит.В сети уже подшучивают, мол, мало того, что юный ухажёр слишком молод, так и взять с него нечего и интереса он у модели не вызовет. Другое дело, если бы богатый отец был жив.Сам же брат экс-жены футболиста признался ранее, что надеется на развитие отношений с Шишковой и вообще, он любит «бывших девушек реперов». В таком случае, пусть берёт выше и попробует подбить клинья к Насте - Амине Решетовой.Кстати, некоторые всё же заподозрили, что роман с Владиславом Алёна отрицает из-за его возраста, мол, за решётку идти не хочется, за совращение несовершеннолетнего.