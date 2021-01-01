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Алена Шишкова опровергла роман с братом Миланы Тюльпановой

Сегодня, 15:29
На днях юный братец Миланы Тюльпановой Владислав заявил, что состоит в любовной связи с 29-летней Алёной Шишковой.

Алена Шишкова опровергла роман с братом Миланы Тюльпановой
Вероятно, такой подставы от несовершеннолетнего парнишки модель не ожидала, а сама новость об их романе стала для неё сюрпризом, не очень приятным.

Алена Шишкова опровергла роман с братом Миланы Тюльпановой


Бывшая девушка Тимати поспешила заверить, что никаких отношений у неё с сыном покойного политика нет. Между тем, последние месяцы в блоге Шишковой куча сердечек от Влада. Вероятно, парень влюблён и возможно мечтает о свидании с Алёной, но, навряд ли ему что-то светит.

Алена Шишкова опровергла роман с братом Миланы Тюльпановой


В сети уже подшучивают, мол, мало того, что юный ухажёр слишком молод, так и взять с него нечего и интереса он у модели не вызовет. Другое дело, если бы богатый отец был жив.

Сам же брат экс-жены футболиста признался ранее, что надеется на развитие отношений с Шишковой и вообще, он любит «бывших девушек реперов». В таком случае, пусть берёт выше и попробует подбить клинья к Насте - Амине Решетовой.

Кстати, некоторые всё же заподозрили, что роман с Владиславом Алёна отрицает из-за его возраста, мол, за решётку идти не хочется, за совращение несовершеннолетнего.

Алена Шишкова опровергла роман с братом Миланы Тюльпановой

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Ключевые слова: julianews, Алена Шишкова

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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