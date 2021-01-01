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Дочь Бориса Немцова сообщила, что у нее есть жених

Вчера, 16:04
В прошлом году целомудренная дочь Бориса Немцова Дина вышла замуж, однако, семейная жизнь продлилась несколько месяцев, после чего девушка подала на развод.

Дочь Бориса Немцова сообщила, что у нее есть жених
Причины расставания не понятны, наследница политика лишь заявила, что муж делал вещи которые для неё просто неприемлемы. Не нашёлся что ответить и брошенный благоверный.

Дочь Бориса Немцова сообщила, что у нее есть жених


После развода Немцова недолго была одинокой. Своим подписчикам она рассказала, что в интернете познакомилась с парнем и вступила с ним в отношения. Но, судя по всему, предыдущий опыт мало чему научил Дину.

Подписчики снова заметили на её пальце помолвочное кольцо, а бойфренда она уже называет женихом.

Дочь Бориса Немцова сообщила, что у нее есть жених


Так что, не за горами очередная свадьба и венчание. Подписчики вновь советуют дочери Бориса Немцова не торопиться, но едва ли она будет слушать мнение окружающих. Ну а в принципе, она уже, возможно, поняла, что свадьба и развод - дело не хитрое, осуществлять эти действия много труда, да и ума, не надо. Личность очередного избранника девушка не разглашает.

Дочь Бориса Немцова сообщила, что у нее есть жених

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Ключевые слова: julianews, Дина Немцова

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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