Дочь Бориса Немцова сообщила, что у нее есть жених

Причины расставания не понятны, наследница политика лишь заявила, что муж делал вещи которые для неё просто неприемлемы. Не нашёлся что ответить и брошенный благоверный.После развода Немцова недолго была одинокой. Своим подписчикам она рассказала, что в интернете познакомилась с парнем и вступила с ним в отношения. Но, судя по всему, предыдущий опыт мало чему научил Дину.Подписчики снова заметили на её пальце помолвочное кольцо, а бойфренда она уже называет женихом.Так что, не за горами очередная свадьба и венчание. Подписчики вновь советуют дочери Бориса Немцова не торопиться, но едва ли она будет слушать мнение окружающих. Ну а в принципе, она уже, возможно, поняла, что свадьба и развод - дело не хитрое, осуществлять эти действия много труда, да и ума, не надо. Личность очередного избранника девушка не разглашает.