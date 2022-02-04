Сиенна Миллер подтвердила роман с Оли Грином

40-летняя Сиенна Миллер закрутила роман с 25-летним актёром Оли Грином. Первые слухи о романе звезд появились некоторое время назад, когда их заметили на баскетбольном матче.На вечеринке несколько дней назад Сиенну застали за скандальными поцелуями с моделью Карой Делевинь, которая ранее призналась в бисексуальности. Также в тот вечер Миллер целовалась с Грином. В прошлом у Сиенны довольно бурная личная жизнь и много романов, в том числе с актёром Джудом Лоу - эти отношения закончились после измены Лоу с няней его детей. У Миллер есть 10-летняя дочь от романа с Томом Старриджем.