На вечеринке несколько дней назад Сиенну застали за скандальными поцелуями с моделью Карой Делевинь, которая ранее призналась в бисексуальности. Также в тот вечер Миллер целовалась с Грином. В прошлом у Сиенны довольно бурная личная жизнь и много романов, в том числе с актёром Джудом Лоу - эти отношения закончились после измены Лоу с няней его детей. У Миллер есть 10-летняя дочь от романа с Томом Старриджем.
Сиенна Миллер подтвердила роман с Оли Грином
04.02.22 / 22:06
Актриса Сиенна Миллер встречается с Оли Грином, который моложе её на 15 лет.
40-летняя Сиенна Миллер закрутила роман с 25-летним актёром Оли Грином. Первые слухи о романе звезд появились некоторое время назад, когда их заметили на баскетбольном матче.
На вечеринке несколько дней назад Сиенну застали за скандальными поцелуями с моделью Карой Делевинь, которая ранее призналась в бисексуальности. Также в тот вечер Миллер целовалась с Грином. В прошлом у Сиенны довольно бурная личная жизнь и много романов, в том числе с актёром Джудом Лоу - эти отношения закончились после измены Лоу с няней его детей. У Миллер есть 10-летняя дочь от романа с Томом Старриджем.
На вечеринке несколько дней назад Сиенну застали за скандальными поцелуями с моделью Карой Делевинь, которая ранее призналась в бисексуальности. Также в тот вечер Миллер целовалась с Грином. В прошлом у Сиенны довольно бурная личная жизнь и много романов, в том числе с актёром Джудом Лоу - эти отношения закончились после измены Лоу с няней его детей. У Миллер есть 10-летняя дочь от романа с Томом Старриджем.
← Беременная Рианна показала новое фото с округлившимся животом «Вы такие гламурные»: Алла Довлатова удивилась при встрече с ребятами ... →
Ключевые слова: Сиенна Миллер, Оли Грин, natalinews
Количество просмотров: 3 107
Количество просмотров: 3 107
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com, pinterest.com
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram.com, pinterest.com
Поделись с друзьями:
«Вы такие гламурные»: Алла Довлатова удивилась при встрече с ребятами из групп СПБ! На днях Никита и Сергей стали гостями на «Русском радио».
Сиенна Миллер подтвердила роман с Оли Грином Актриса Сиенна Миллер встречается с Оли Грином, который моложе её на 15 лет.
Беременная Рианна показала новое фото с округлившимся животом Певица Рианна и её бойфренд A$AP Rocky готовятся к рождению первенца.
На Гоар Аветися подали в суд Гоар Аветисян создала в прошлом году онлайн-курс по макияжу «Бьюти-спец 2.0» и пообещала всем желающим профессиональное обучение.
"Раздражают такие": Сергей Шнуров объяснил, почему выпустил песню о Ксении Собчак Несколько дней назад Сергей Шнуров выпустил скандальное творение, в котором прошёлся по Ксении Собчак.
"Подлец": Лидия Федосеева Шукшина разозлилась на Бари Алибасова-младшего Сын Бари Алибасова неплохо пиарится на имени подруги своего отца.
Анастасия Макеева призналась, что Роману Малькову живется с ней нелегко Анастасия Макеева души не чает в своём четвёртом по счету короле и господине, Романе Малькове.
Какую пенсию получает Юрий Николаев Сейчас стало актуальным среди пожилых артистов и знаменитостей критиковать пенсию.
Сколько стоит новая машина Курбана Омарова Все с издёвкой называют Курбана Омарова «успешным бизнесменом», но оказывается, что деньжата у него и правда имеются.