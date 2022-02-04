Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

Сиенна Миллер подтвердила роман с Оли Грином

04.02.22 / 22:06
Актриса Сиенна Миллер встречается с Оли Грином, который моложе её на 15 лет.

Сиенна Миллер подтвердила роман с Оли Грином
40-летняя Сиенна Миллер закрутила роман с 25-летним актёром Оли Грином. Первые слухи о романе звезд появились некоторое время назад, когда их заметили на баскетбольном матче.

Сиенна Миллер подтвердила роман с Оли Грином


Сиенна Миллер подтвердила роман с Оли Грином


На вечеринке несколько дней назад Сиенну застали за скандальными поцелуями с моделью Карой Делевинь, которая ранее призналась в бисексуальности. Также в тот вечер Миллер целовалась с Грином. В прошлом у Сиенны довольно бурная личная жизнь и много романов, в том числе с актёром Джудом Лоу - эти отношения закончились после измены Лоу с няней его детей. У Миллер есть 10-летняя дочь от романа с Томом Старриджем.

Сиенна Миллер подтвердила роман с Оли Грином


Сиенна Миллер подтвердила роман с Оли Грином


← Беременная Рианна показала новое фото с округлившимся животом «Вы такие гламурные»: Алла Довлатова удивилась при встрече с ребятами ... →

Ключевые слова: Сиенна Миллер, Оли Грин, natalinews

Количество просмотров: 3 107
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: instagram.com, pinterest.com

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Сиенна Миллер стала главной героиней журнала PORTER
Джессика Миллер
Сиенна Миллер
Алисса Миллер снялась в рекламе бренда For Love and Lemons
«Вы такие гламурные»: Алла Довлатова удивилась при встрече с ребятами из групп СПБ! На днях Никита и Сергей стали гостями на «Русском радио».
Сиенна Миллер подтвердила роман с Оли Грином Актриса Сиенна Миллер встречается с Оли Грином, который моложе её на 15 лет.
Беременная Рианна показала новое фото с округлившимся животом Певица Рианна и её бойфренд A$AP Rocky готовятся к рождению первенца.
На Гоар Аветися подали в суд Гоар Аветисян создала в прошлом году онлайн-курс по макияжу «Бьюти-спец 2.0» и пообещала всем желающим профессиональное обучение.
"Раздражают такие": Сергей Шнуров объяснил, почему выпустил песню о Ксении Собчак Несколько дней назад Сергей Шнуров выпустил скандальное творение, в котором прошёлся по Ксении Собчак.
"Подлец": Лидия Федосеева Шукшина разозлилась на Бари Алибасова-младшего Сын Бари Алибасова неплохо пиарится на имени подруги своего отца.
Анастасия Макеева призналась, что Роману Малькову живется с ней нелегко Анастасия Макеева души не чает в своём четвёртом по счету короле и господине, Романе Малькове.
Какую пенсию получает Юрий Николаев Сейчас стало актуальным среди пожилых артистов и знаменитостей критиковать пенсию.
Сколько стоит новая машина Курбана Омарова Все с издёвкой называют Курбана Омарова «успешным бизнесменом», но оказывается, что деньжата у него и правда имеются.
Анастасия Куишина сообщила, что стала мамой На самом деле, о том, что экс участница проекта Дом 2 и бывшая подруга Гуфа Анастасия Киушкина беременна, стало известно еще год назад.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.