Ольга Орлова сообщила, что вышла замуж

Как выяснилось, экс-«блестящая» официально вышла замуж за своего избранника бизнесмена по имени Валерий.Известно, что пара живёт вместе уже около двух лет. О возлюбленном Орлова предпочитает не рассказывать, а до сегодняшнего дня она даже не публиковала в блоге совместных с ним фото, так что, многие подписчики даже не знали, как Валерий выглядит. Теперь же, артистка поделилась кадром с регистрации брака. Никакого торжества и гуляний не было, супруги тихо расписались и отметили это вдвоём в ресторане.«Мы расписались ровно во вторую годовщину нашего знакомства. Тихо, скромно, вдвоем. Я всегда верила, что где-то по земле ходит мужчина, который ищет меня так же, как и я его. И я его встретила! Моего самого лучшего мужчину на свете!», - подписала публикацию певица.Кстати, Ольга и Валерий узаконили отношения ещё 27 сентября, но рассказать об этом молодожёны решили только сейчас.