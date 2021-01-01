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Ольга Орлова сообщила, что вышла замуж

Вчера, 18:56
44-летняя телеведущая Ольга Орлова поделилась с поклонниками важным событием в своей жизни.

Ольга Орлова сообщила, что вышла замуж
Как выяснилось, экс-«блестящая» официально вышла замуж за своего избранника бизнесмена по имени Валерий.

Ольга Орлова сообщила, что вышла замуж


Известно, что пара живёт вместе уже около двух лет. О возлюбленном Орлова предпочитает не рассказывать, а до сегодняшнего дня она даже не публиковала в блоге совместных с ним фото, так что, многие подписчики даже не знали, как Валерий выглядит. Теперь же, артистка поделилась кадром с регистрации брака. Никакого торжества и гуляний не было, супруги тихо расписались и отметили это вдвоём в ресторане.

Ольга Орлова сообщила, что вышла замуж


«Мы расписались ровно во вторую годовщину нашего знакомства. Тихо, скромно, вдвоем. Я всегда верила, что где-то по земле ходит мужчина, который ищет меня так же, как и я его. И я его встретила! Моего самого лучшего мужчину на свете!», - подписала публикацию певица.

Кстати, Ольга и Валерий узаконили отношения ещё 27 сентября, но рассказать об этом молодожёны решили только сейчас.

Ольга Орлова сообщила, что вышла замуж

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Ключевые слова: julianews, Ольга Орлова

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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