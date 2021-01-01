Нелли Кобзон заявила, что Александр Градский был в нее влюблен

По словам женщины, всю жизнь артист был в неё влюблён. В молодости, когда она уже была замужем за Кобзоном, Градский начал настойчиво и романтично за ней ухаживать и дарить букеты. А один раз, он даже посвятил ей концерт.«У него был концерт. И весь концерт он пел для меня, а после подарил мне цветы», - откровенничает Нелли Кобзон. Замужняя кокетка приняла букет, поблагодарив за него Александра Борисовича «от всего семейства Кобзон».Нелли Михайловна была неприступна и это огорчало Градского, со временем он перестал её добиваться, но им удалось сохранить тёплые дружеские отношения. А на каждый день рождения вдова Иосифа Кобзона отправляла «сердечному другу» подарок - чёрную водолазку, для поддержания его фирменного имиджа.