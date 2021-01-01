На ком женился Владимр Кузьмин

Артист практически не афиширует личное, поэтому, мало кто знал, что три года назад он развёлся с супругой Екатериной Трофимовой, после 20 лет брака.Как выяснилось, женщине надоела постоянная занятость артиста, ей не хватало внимания. Она не раз предъявляла Кузьмину претензии, на что он отвечал, что общается с ней через свои песни, ведь они все посвящены ей, а она этого не ценит.В итоге, Трофимова объявила о разводе. Горевать Владимир не стал, а тут же завёл себе спортсменочку яхтсменку Светлану Карпухину, которая младше него на 30 лет.Но она не смогла удержать Кузьмина, его потянуло домой, к родной бывшей жене Кате. Которая, как признается, к тому времени осознала, как была не права.Она прослушала песни экс-благоверного и поняла, как он её любит, ведь и правда, каждая песня, словно обращение к ней. А то, что так быстро нашёл ей замену, так это ничего, дело житейское. В общем, бывшие супруги признались, что они снова поженились и теперь счастливы.Торжества не было, просто расписались. Никаких свадебных платьев, «в третий раз жениться как - никак уже неприлично», - объяснил Кузьмин.Объясним, на Екатерине Трофимовой он женился в третий раз - первый раз 20 лет назад, второй раз певец имеет в виду венчание, которое состоялось через 12 лет брака, а в третий раз они официально зарегистрировали отношения с месяц назад.