Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

На ком женился Владимр Кузьмин

Сегодня, 13:35
66-летний Владимир Кузьмин наконец разобрался со своей личной жизнью.

На ком женился Владимр Кузьмин
Артист практически не афиширует личное, поэтому, мало кто знал, что три года назад он развёлся с супругой Екатериной Трофимовой, после 20 лет брака.

На ком женился Владимр Кузьмин


Как выяснилось, женщине надоела постоянная занятость артиста, ей не хватало внимания. Она не раз предъявляла Кузьмину претензии, на что он отвечал, что общается с ней через свои песни, ведь они все посвящены ей, а она этого не ценит.

В итоге, Трофимова объявила о разводе. Горевать Владимир не стал, а тут же завёл себе спортсменочку яхтсменку Светлану Карпухину, которая младше него на 30 лет.

На ком женился Владимр Кузьмин


Но она не смогла удержать Кузьмина, его потянуло домой, к родной бывшей жене Кате. Которая, как признается, к тому времени осознала, как была не права.

Она прослушала песни экс-благоверного и поняла, как он её любит, ведь и правда, каждая песня, словно обращение к ней. А то, что так быстро нашёл ей замену, так это ничего, дело житейское. В общем, бывшие супруги признались, что они снова поженились и теперь счастливы.

Торжества не было, просто расписались. Никаких свадебных платьев, «в третий раз жениться как - никак уже неприлично», - объяснил Кузьмин.

Объясним, на Екатерине Трофимовой он женился в третий раз - первый раз 20 лет назад, второй раз певец имеет в виду венчание, которое состоялось через 12 лет брака, а в третий раз они официально зарегистрировали отношения с месяц назад.

На ком женился Владимр Кузьмин

← Бен Аффлек прокомментировал свое воссоединение с Дженнифер Лопес О чем жалеет Татьяна Тарасова →

Ключевые слова: julianews, Владимир Кузьмин

Количество просмотров: 1 040
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Анастасия Макеева предложила бывшей жене своего любовника стать подругами
Владимир Познер признался, что был неверен жене
Армен Джигарханян снова женился на своей бывшей супруге
Стало известно о новой возлюбленной Владимира Кузьмина
Модель Катрин Барк рассказала почему отпуск в Эмиратах так привлекает туристов ОАЭ - желанное место отдыха для путешественников со всего мира.
Ольга Кодолова предложила Ларису Долину на место Александра Градского в шоу "Голос" Первый канал не может найти замену Александру Градскому в шоу «Голос».
Евгения Медведева рассказала о своей карьере Евгения Медведева успешно участвует в шоу «Ледниковый период» в паре с Даней Милохиным.
Что известно о состоянии Марины Хлебниковой С момента пожара, в котором пострадала певица Марина Хлебникова прошло уже две недели, но пока никаких утешительных прогнозов от её врачей не поступало.
Валя Карнавал потеряла сознание после концера Валя Карнавал и ее коллеги по Тиктоку дали концерт в Крокус Сили Холл.
Почему Паулина Андреева не ведет Инстаграм Многие знаменитости очень активно ведут блоги в Инстаграм.
Супруга Вячеслава Малафеева ищет жильё После объявления Вячеслава Малафеева о разводе с женой Екатериной, многие надеялись, что все ещё обойдётся.
Сын Вячеслава Зайцева заявил, что не может связаться с отцом Общественность сильно возмущается тем, что Вячеслава Зайцева выводят в свет.
О чем жалеет Татьяна Тарасова Татьяне Тарасовой 74 года, она добилась потрясающих успехов в карьере, вырастила не одного олимпийского чемпиона по фигурному катанию.
На ком женился Владимр Кузьмин 66-летний Владимир Кузьмин наконец разобрался со своей личной жизнью.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.