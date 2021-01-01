Надежда Ермакова сообщила, что планирует свадьбу с Даниэлем Чистовым

Надежда Ермакова еще недавно переживала, стоит ли ей вообще заводить отношения с парнем, который младше нее на 14 лет, и вот она уже заявила, что они с Даниэлем Чистовым решили пожениться.

Молодой человек очень много времени проводит с девушкой и на днях после череды сюрпризов признался Наде в любви. Видимо, это и стало решающим моментом в отношениях и Ермакова окончательно растаяла.И хотя она ранее твердо заявляла, что замуж никогда не пойдет, теперь уже передумала и светится от счастья. Участница уже успела убедиться в серьезности намерений Даниля и он якобы доказал свою любовь. Так что можно не тянуть и пожениться.Теперь Ермакова планирует за несколько месяцев выбрать свадебное платье, подготовить торжество и решить все насущные проблемы.