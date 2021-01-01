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Надежда Ермакова сообщила, что планирует свадьбу с Даниэлем Чистовым

Сегодня, 16:45
Надежда Ермакова еще недавно переживала, стоит ли ей вообще заводить отношения с парнем, который младше нее на 14 лет, и вот она уже заявила, что они с Даниэлем Чистовым решили пожениться.

Надежда Ермакова сообщила, что планирует свадьбу с Даниэлем Чистовым
Молодой человек очень много времени проводит с девушкой и на днях после череды сюрпризов признался Наде в любви. Видимо, это и стало решающим моментом в отношениях и Ермакова окончательно растаяла.

Надежда Ермакова сообщила, что планирует свадьбу с Даниэлем Чистовым


И хотя она ранее твердо заявляла, что замуж никогда не пойдет, теперь уже передумала и светится от счастья. Участница уже успела убедиться в серьезности намерений Даниля и он якобы доказал свою любовь. Так что можно не тянуть и пожениться.

Надежда Ермакова сообщила, что планирует свадьбу с Даниэлем Чистовым


Теперь Ермакова планирует за несколько месяцев выбрать свадебное платье, подготовить торжество и решить все насущные проблемы.

Надежда Ермакова сообщила, что планирует свадьбу с Даниэлем Чистовым

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Ключевые слова: julianews, Надежда Ермакова

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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