Наталья Бочкарева сообщила, что вышла замуж

Ранее сообщалось, что она состоит в отношениях со своим директором, но артистка опровергла эти слухи, признавшись, что недавно вышла замуж.Её избранником стал мужчина по имени Роман Гаврилов, который не является её директором, а занимается бизнесом.«Да, я замужем. Но полностью пришла к тому, что счастье любит тишину. Не хочу, чтобы обсуждали мою семью, которая к моей профессии не имеет никакого отношения. Супруг у меня в принципе непубличный человек, ему и по статусу это не нужно. Тем более писали всякие глупости, которые вот, кстати, хочу опровергнуть. Он никогда не был моим директором или менеджером, занимает совершенно другие должности, у него собственный бизнес. Но он мой помощник по жизни - любой муж должен во всем помогать жене. К примеру, Роман поддерживал меня, когда я открывала свое дело», - поделилась Бочкарева.