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Наталья Бочкарева сообщила, что вышла замуж

Вчера, 23:19
Актриса Наталья Бочкарева не афиширует свою личную жизнь.

Наталья Бочкарева сообщила, что вышла замуж
Ранее сообщалось, что она состоит в отношениях со своим директором, но артистка опровергла эти слухи, признавшись, что недавно вышла замуж.

Наталья Бочкарева сообщила, что вышла замуж


Её избранником стал мужчина по имени Роман Гаврилов, который не является её директором, а занимается бизнесом.

Наталья Бочкарева сообщила, что вышла замуж


«Да, я замужем. Но полностью пришла к тому, что счастье любит тишину. Не хочу, чтобы обсуждали мою семью, которая к моей профессии не имеет никакого отношения. Супруг у меня в принципе непубличный человек, ему и по статусу это не нужно. Тем более писали всякие глупости, которые вот, кстати, хочу опровергнуть. Он никогда не был моим директором или менеджером, занимает совершенно другие должности, у него собственный бизнес. Но он мой помощник по жизни - любой муж должен во всем помогать жене. К примеру, Роман поддерживал меня, когда я открывала свое дело», - поделилась Бочкарева.

Наталья Бочкарева сообщила, что вышла замуж

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Ключевые слова: Наталья Бочкарева, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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