Анджелину Джоли снова заметили с The Weeknd,

Несколько дней назад актриса снова дала существенный повод полагать, что она встречается с исполнителем. Репортерам удалось снять, как Джоли и рэпер вместе направляются в ресторан Giorgio Baldi, расположенный в Санта-Монике.Приехали в заведение Анджелина и The Weeknd в разное время, но зашли туда уже вместе. После ужина парочка направилась к артисту домой. Сам исполнитель вообще не любит распространяться о личной жизни, в принципе, как и Джоли.Но их видели вместе и уже не один раз, поэтому у журналистов и поклонников нет сомнений в том, что звезды встречаются, хоть рэпер и младше актрисы на 14 лет.