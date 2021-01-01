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Анджелину Джоли снова заметили с The Weeknd,

Вчера, 17:56
Журналисты уже несколько раз видели Анджелину Джоли в компании рэпера The Weeknd, но оба ни разу не подтверждали, что между ними романтические отношения.

Анджелину Джоли снова заметили с The Weeknd,
Несколько дней назад актриса снова дала существенный повод полагать, что она встречается с исполнителем. Репортерам удалось снять, как Джоли и рэпер вместе направляются в ресторан Giorgio Baldi, расположенный в Санта-Монике.

Анджелину Джоли снова заметили с The Weeknd,


Приехали в заведение Анджелина и The Weeknd в разное время, но зашли туда уже вместе. После ужина парочка направилась к артисту домой. Сам исполнитель вообще не любит распространяться о личной жизни, в принципе, как и Джоли.

Анджелину Джоли снова заметили с The Weeknd,


Но их видели вместе и уже не один раз, поэтому у журналистов и поклонников нет сомнений в том, что звезды встречаются, хоть рэпер и младше актрисы на 14 лет.

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Ключевые слова: Анджелина Джоли, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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