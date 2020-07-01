«Буду самой лучшей женой»: Анна Седокова выходит замуж в третий раз

37-летняя Анна Седокова и 28-летний Янис Тимма скоро станут мужем и женой - звезда ответила "да" на предложение возлюбленного. Свои чувства будущая невеста выразила в большом посте на личной страничке в соцсети, затем показав обручальное кольцо: "Мне кажется "до тебя" не было. Ты появился и изменил мою жизнь, показав мне, что значит настоящая любовь. Теперь я знаю точно, что значит "любить больше жизни". Любить не смотря ни на что. Мы прошли через многое, наш опыт и наши ошибки каждый день дают нам возможность ценить даже секунду друг с другом, каждую мелочь, каждое касание. Но сегодня есть ТЫ и Я и есть наше удивительное настоящее и будущее. Я обещаю тебе стать самой лучшей женой для тебя и только для тебя, лучшим другом и партнером, лучшей мамой нашим детям. Я благодарю Бога за каждую секунду с тобой и скучаю каждую секунду без тебя. Ты моя вечность. И я сказала тебе ДА. Да, я выйду за тебя, самый лучший мужчина во всей Вселенной".В блоге баскетболиста также появился пост о любви к будущей супруге: "Любовь - это всего лишь слово, пока кто-то не придет и не сделает его значимым, и ты это сделала. Я отдам тебе свое сердце на всю жизнь. Самая великая вещь, которую вы когда-либо познаете, - это просто любить и быть любимым в ответ, и это то, что есть у меня. Я хотел, чтобы этот день случился на мой день рождения, потому что ты мой лучший подарок и я хочу называть тебя своей женой. Но вместо одного удивительного дня у меня было два, ты устроила потрясающую вечеринку по случаю моего дня рождения, которую я никогда не забуду. Спасибо тебе за все, что ты делаешь, чтобы каждый мой день был лучшим. Люблю тебя до Луны и обратно".У певицы есть трое детей от троих мужчин, двое из которых были её мужьями. У Яниса есть сын от предыдущего брака.