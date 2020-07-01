Показав обручальное колечко, Екатерина Климова обратилась к своим поклонникам

Екатерина рассказала, что Гела все время проявлял себя, как заботливый отец и у них сохранились с ним прекрасные отношения, так что ставить точку в их отношениях рано.А тут на пальчике у Кати засверкало колечко, которое сразу же привлекло внимание её поклонников.Конечно, тут же появился вопрос – это залог будущих отношений с новым возлюбленным или предложение от Гелы вновь стать мужем и женой перед Богом и людьми.Получив множество вопросов от своих почитателей, Екатерина обратилась к ним со словами благодарности за участие в её жизни.- Все, что ВЫ мне пишите, читаю. Всё, что рисуете и посвящаете - вижу. Спасибо за любовь. Спасибо, что ВЫ есть. ВЫ верите в меня, а я в ВАС. Спасибо за взаимность.))) Ваша Катя, - написала она в своем инстаграм.Вот только про новые отношения ни слова и колечко, на всякий случай, сняла.