Показав обручальное колечко, Екатерина Климова обратилась к своим поклонникам

А тут на пальчике у Кати засверкало колечко, которое сразу же привлекло внимание её поклонников.
Конечно, тут же появился вопрос – это залог будущих отношений с новым возлюбленным или предложение от Гелы вновь стать мужем и женой перед Богом и людьми.
Получив множество вопросов от своих почитателей, Екатерина обратилась к ним со словами благодарности за участие в её жизни.
- Все, что ВЫ мне пишите, читаю. Всё, что рисуете и посвящаете - вижу. Спасибо за любовь. Спасибо, что ВЫ есть. ВЫ верите в меня, а я в ВАС. Спасибо за взаимность.))) Ваша Катя, - написала она в своем инстаграм.
Вот только про новые отношения ни слова и колечко, на всякий случай, сняла.