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Показав обручальное колечко, Екатерина Климова обратилась к своим поклонникам

Вчера, 12:37
Не так давно Екатерина Климова намекнула, что в отношениях с Гелой Месхи не все потеряно.

Показав обручальное колечко, Екатерина Климова обратилась к своим поклонникам
Екатерина рассказала, что Гела все время проявлял себя, как заботливый отец и у них сохранились с ним прекрасные отношения, так что ставить точку в их отношениях рано.

А тут на пальчике у Кати засверкало колечко, которое сразу же привлекло внимание её поклонников.

Показав обручальное колечко, Екатерина Климова обратилась к своим поклонникам


Конечно, тут же появился вопрос – это залог будущих отношений с новым возлюбленным или предложение от Гелы вновь стать мужем и женой перед Богом и людьми.

Показав обручальное колечко, Екатерина Климова обратилась к своим поклонникам


Получив множество вопросов от своих почитателей, Екатерина обратилась к ним со словами благодарности за участие в её жизни.

- Все, что ВЫ мне пишите, читаю. Всё, что рисуете и посвящаете - вижу. Спасибо за любовь. Спасибо, что ВЫ есть. ВЫ верите в меня, а я в ВАС. Спасибо за взаимность.))) Ваша Катя, - написала она в своем инстаграм.

Вот только про новые отношения ни слова и колечко, на всякий случай, сняла.

Показав обручальное колечко, Екатерина Климова обратилась к своим поклонникам

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Ключевые слова: Екатерина Климова, Гела Месхи

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: instagram

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